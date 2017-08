Haase maakt zijn hoge ranking niet waar

Het was het getal 32. Een bijzonder getal voor Haase. De Hagenaar tennist al twaalf jaar op profniveau, maar nu pas, op zijn dertigste, was hij voor het eerst geplaatst op een van de vier Grand Slams. Lang kon hij er alleen niet van genieten. Hij verloor van de Brit Kyle Edmund: 3-6 5-7 3-6.

Een goed groot toernooi in Montreal, waar hij pas in de halve finale verloor van Roger Federer, deed hem twee weken geleden belanden op bijna zijn hoogste positie ooit: 35ste. Alleen vijf jaar geleden stond hij hoger. Toen bezette hij even positie 33 op de wereldranglijst.

Haase verloor in de week voor de US Open een plekje, maar de vier afzeggers hierboven hielpen Haase naar 32 te stijgen. Zo ontliep hij in ieder geval de andere geplaatste spelers. En met zijn vorm hoopte hij eens verder te komen dan de tweede ronde, die hij alleen in 2011 en 2015 haalde.

Het ligt hem niet Maar New York ligt hem niet. Sterker nog, Grand Slams liggen hem niet. Nooit kwam hij verder dan een derde ronde. En dan mag hij wel geplaatst zijn, voor Haase is een tegenstander als Edmund een topwedstrijd. Edmund staat zes plaatsen lager dan Haase. Hoofd­schud­dend, interactie zoeken met in zijn ogen irritante toeschouwers; het was als vanouds Toch had hij het vertrouwen, zei hij deze week tegen de NOS. Op zijn dertigste speelt hij misschien wel zijn beste tennis ooit, ondanks zijn knie die altijd pijn doet. Niet slechts één keer, maar een seizoen lang. Vier keer versloeg hij een speler uit de topvijftien.

Op zoek naar de achterdeur Vertrouwen of niet, vandaag ging het toch weer mis in de eerste ronde. Tennissend was hij anderhalve set kansloos op de service van de 22-jarige Brit. Bovendien maakte hij op belangrijke momenten fouten. In de achtste game werkte hij twee breakpoints weg alvorens op 30-40 de bal wild achter de baseline te slaan. Het kostte hem de set. Kyle Edmund © Getty Images Ook in de tweede set kostte wild spel hem de break. Een forehandcross belandde in de tramrails. Hij gaf het gelijk aan met zijn druk bewegende handen: rustiger. En toen hij een game later drie breakpoints niet benutte, liep hij als vanouds mopperend rond. Wat dat betreft zal Haase nooit veranderen. Hoofdschuddend, interactie zoeken met in zijn ogen irritante toeschouwers; het was als vanouds. Een dubbele fout op matchpoint tegen en het was weer zoeken naar de achterdeur voor Haase. Hij was kansloos. Toch is de gewenste topdertig niet ver weg. Haase speelt nog vijf toernooien dit jaar. Hij kan veel punten verdienen, aangezien hij vorig jaar het hardcourtseizoen oversloeg om zich te richten op de Spelen in Rio.

• Nederlands hoekje Twee banen naast die van Haase speelde Richèl Hogenkamp vandaag op dezelfde tijd ook haar eerste partij. Kiki Bertens speelde op de baan daartussenin. Nederland speelde zo eventjes op de banen acht, negen en tien. Eventjes, want net toen Bertens begon, verloor Hogenkamp met 5-7 5-7 van de Australische Arina Rodionova. Bertens zelf kende een dramatische start van haar wedstrijd. Twee keer verloor ze haar service.

