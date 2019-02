Haase in recordtijd naar Davis Cup-zege

Robin Haase is een fervent tegenstander van de wijzigingen die dit jaar zijn ingevoerd in de Davis Cup. Een van zijn grieven betreft het verdwijnen van de vijfsetters. Mede door die ingreep beleefde Haase vrijdag zijn kortste en minst inspannende openingsdag van het landentoernooi. In slechts 64 minuten was hij klaar met de Tsjech Lukas Rosol (6-2, 6-4).

Hoe anders was dat vorig jaar in de eerste ronde van de Davis Cup oude stijl. In de openingsronde uit de wereldgroep tegen Frankrijk stond Haase 2 uur en 45 minuten op de baan. Dat duel in Albertville werd een ware slijtageslag voor de 31-jarige Hagenaar. In twee singles en een dubbel speelde hij dertien sets, die in totaal maar liefst 10 uur en 38 minuten in beslag namen.

Geen verrassing

Met zijn snelle en energiebesparende triomf op Rosol bracht Haase het duel met Tsjechië in evenwicht. In de Ostraver Arena in Ostrava had Tallon Griekspoor zich in zijn Davis Cupdebuut verdienstelijk geweerd tegen Jiri Vesely. De nummer 211 van de wereld hield lang stand tegen Jiri Vesely die op de mondiale ranglijst nog net binnen de tophonderd staat. Maar een verrassing zat er niet in voor de 22-jarige speler uit Nieuw-Vennep.

Griekspoor had van Davis Cup-captain Paul Haarhuis de voorkeur gekregen boven Thiemo de Bakker, die in het landentoernooi vaak het beste uit zichzelf naar boven kon halen. ­Zoals vorig jaar nog tegen Frankrijk toen hij Adrian Mannarino versloeg. De Bakkers recente prestaties – hij won in de afgelopen vijf maanden slechts één partij – deed Haarhuis ­besluiten hem niet te selecteren.

In zijn Davis Cup-debuut veroverde Griekspoor de eerste set en een verrassing leek aanstaande. Zoals vorig jaar, toen hij in het ABN Amrotoernooi in Rotterdam pardoes Stan Wawrinka uitschakelde. Zover kwam het niet. De jongste van drie tennissende broers – Scott zat als reserve op de bank en diens tweelingbroer Kevin op de tribunes – kwam in de slotset tot 4-4, maar een slechte negende game werd hem fataal: 5-7, 6-4, 6-4.