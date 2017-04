Haas en schildpad geven fietser advies bij Utrechts kruispunt

Het vele en lange wachten bij stoplichten is één van de grootste ergernis van fietsers in de Domstad.

Lees verder na de advertentie

Een garantie op groen licht kan de gemeente, die ook strijdt tegen fietsfiles en rekkengebrek, natuurlijk niet geven. Maar de nieuwe verkeerszuil 'Flo', die gisteren in gebruik werd genomen bij het Julianapark, verzacht het leed wel wat.

De gemeente Utrecht hoopt dat 'Flo' behalve handig ook leuk is voor fietsers

De manshoge wit-blauwe paal meet op 120 meter voor het kruispunt de snelheid van elke naderende fietser. Op basis daarvan geeft de zuil persoonlijk advies, hoofdzakelijk in de vorm van dierenplaatjes.

Een fietser die een haas op het scherm van de verkeerszuil ziet verschijnen, haalt het groene licht wel mits hij even doortrapt. Tonen de led-lampjes een schildpad, dan is het raadzaam vaart te minderen, om vrij baan te hebben bij het kruispunt. Doemt er een opgestoken duim op in het scherm, dan is geen aangepast tempo nodig om verzekerd te zijn van groen licht. Rustig doortrappen dus.

Bij een testritje door Trouw werkte het systeem prima. De gemeente Utrecht hoopt dat 'Flo' behalve handig ook leuk is voor fietsers. Toch kent de verkeerszuil wel een baalsymbool. Een liggende koe. Die afbeelding vertelt de fietser: je stevent sowieso af op rood licht.

De makers van 'Flo' hopen op een wildgroei aan dierenzuilen bij drukke kruispunten. Eindhoven en Antwerpen toonden al serieuze interesse.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.