Haarhuis hoopt op wereldgroep met Davis Cup-tennissers

Hoe zou hij Tomas Berdych nou het makkelijkste uit Den Haag kunnen weren? Een binnenbaan op gravel leek Haarhuis wel voldoende voor het duel met Tsjechië om een plek in de wereldgroep.

Hij kreeg gelijk. Een weekend tennissen op gemalen baksteen, in Nederland waar de komende dagen herfstweer is voorspeld, was echt het laatste waar Berdych zin in had. Niet dat gravel midden in het hardcourtseizoen voor de Nederlandse spelers ideaal is. Maar zij nemen de korte wissel van baansoort graag voor lief. Nu Berdych zich heeft afgemeld, lonkt een ticket voor de wereldgroep.

Robin kan van zo'n jongen winnen, maar net zo goed verliezen Paul Haarhuis

Drie jaar geleden was Nederland voor het laatst actief in het hoogste niveau van het landentoernooi. Een terechte vraag gisteren op de persconferentie in Alphen aan den Rijn, waar Haarhuis zijn team bekend maakte (Robin Haase, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor), was wat Nederland daar eigenlijk te zoeken heeft, mocht er volgende week gewonnen worden van Tsjechië. "Twee jaar geleden dachten we dat ook bij de dames", zegt Haarhuis, tevens coach van het Fed Cup-team. "We hadden toen niemand in de tophonderd en stonden een paar wedstrijden later in de halve finale."

Davis Cup-captain Paul Haarhuis samen met Richel Hogenkamp deze zomer bij het Ricoh Open Tennis. © ANP

Het vrouwenteam leunt op kopvrouw Kiki Bertens, die pas sinds haar doorbraak tot de halve finale op Roland Garros van vorig jaar lijkt te beseffen dat ze bij de top thuis hoort. Voor het Davis Cup-team heeft de dertigjarige routinier Robin Haase onschatbare waarde. Hij laat zelden verstek gaan voor zijn vaderland. Met zijn huidige ranking als nummer 36 van de wereld speelt Haase dit seizoen beter dan in zijn hoogtijdagen van vijf, zes jaar geleden.

"Robin kan van iedereen winnen. Maar het is geen Nadal of Federer waarbij je zeker weet dat hij iedere week van iedereen kan winnen." Verliezen van spelers als Kyle Edmund, zoals vorige week in de eerste ronde van het enkelspel op de US Open gebeurde, kan ook. "Robin kan van zo'n jongen winnen, maar net zo goed verliezen. Edmund staat maar een paar plaatsen lager op de wereldranglijst en kan hartstikke gevaarlijk zijn."

Het ticket naar de wereldgroep is daarom nog lang niet binnen. Tsjechië heeft meer topspelers naast Berdych. Ook de nummer 55 van de wereld Jiri Vesely of de mondiale nummer 131 Adam Pavlasek kunnen een Haags feest verstoren. Naast Thiemo de Bakker als tweede enkelspeler en het jonge talent Tallon Griekspoor als derde man, is Jean-Julien Rojer is de vaste kracht in het dubbelspel aan de zijde van Robin Haase. Tenzij Haase deze week samen met Matwé Middelkoop stunt in het dubbeltoernooi van de US Open. Het gelegenheidskoppel plaatste zich gisteren voor de kwartfinale op Flushing Meadows na een zege op het Belgisch-Israelische koppel Steve Darcis en Dudi Sela (7-6 6-3). Haarhuis: "Als ze de titel pakken, mogen ze van mij samen spelen in Den Haag."

