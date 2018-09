Haar falderie-falderavraag maakt Abbring tot een wat cynische complotdenker

Ze verdenkt Wiebes van een ‘overrompelingstactiek’: de gaskraan dichtdraaien, zodat je minder huizen hoeft te verstevigen. Dan kan alles ‘weer een paar decennia doorsudderen - falderie, faldera’.

Lees verder na de advertentie

Het is het bekende borreltafelframe, waarin een bestuurder het nooit goed doet. Je beleid is goed of fout - maar als het goed is, is het een tactiek voor iets fouts.

Wiebes deugt en maakt zo van Abbring een complotdenker

Hoe reageert Wiebes? Hij stelt Abbring een wedervraag: denk jij dat ík een overrompelingstactiek op jou loslaat?

Gevecht Het is een lastige wedervraag: met Wiebes als persoon is namelijk niks mis. Hij vertelt over zijn strijd voor de Groningers in Den Haag. Hij is rücksichtslos, zegt hij. Hij ramt, zeurt, zeikt, is radicaal, is fanatiek. Hij zegt ook iets over zijn beleid: de vraag naar het Groninger gas wordt beëindigd. Het is een mooi antwoord. Waarom? Een. Een kritische vraag over beleid reframe je tot iets persoonlijks - tot je persoonlijke commitment, en gevecht voor de Groningers. Wiebes deugt, kun je daardoor denken. Dan zal dat beleid van hem ook wel deugen. Twee. Wiebes maakt het Abbring zichtbaar lastig. Wiebes deugt, is voor Groningen fanatiek in gevecht met Den Haag. Dus wordt Abbring met haar falderie-falderavraag inderdaad een wat cynische complotdenker. Door een slimme term beschrijf je niet alleen de werkelijkheid, je maakt haar ook, analyseert bestuurskundige Hans de Bruijn in zijn wekelijkse rubriek.

Lees ook: