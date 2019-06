Haalt Nederland straks meer kinderen uit IS-gebied terug?

Hoe zijn de twee kinderen teruggehaald? Lees verder na de advertentie Aan de operatie ging een eerdere rechterlijke uitspraak vooraf. Daarin werd de voogdij over deze twee weeskinderen van twee en vier jaar toegewezen aan de Nederlandse overheid ofwel een voogd van Jeugdzorg. Volgens minister Blok is daarna ‘regelmatig contact’ geweest met autoriteiten van andere landen die bezig zijn hun inwoners uit Syrië terug te halen. De Fransen haalden dit weekend met een volgens Blok “zwaar beveiligde missie” meer dan tien minderjarigen terug uit Syrië. Daarbij zaten op verzoek van Nederland ook de twee Nederlandse kinderen. “Wij hebben gevraagd aan de Fransen: is er een mogelijkheid?”, zei Blok vandaag na afloop van het vragenuurtje. Blok wilde niet ingaan op de identiteit van de moeder, maar het zou gaan Karenia J. die begin dit jaar aan ondervoeding overleed in het kamp bij Ain Issa. Dit vluchtelingenkamp ligt in door Koerden gecontroleerd gebied.

Bij de operatie was een hoge Nederlandse diplomaat betrokken, hij is te zien op een filmpje dat de Koerdische minister van ‘buitenlandse zaken verspreidde over de overdracht. Past het kabinet nu het beleid aan? Nee, benadrukte Blok in de Kamer bij herhaling. Hij noemt het “logisch” dat er een diplomaat bij de overdracht was, aangezien het gaat om Nederlandse kinderen. Maar het kabinet houdt vol dat Syrië te onveilig is om mensen heen te sturen die onderdanen terughalen. Er wordt nog regelmatig gevochten, aldus Blok. Syriëgangers kunnen zich volgens het kabinet wel melden bij de consulaire post in het naburige Irak. Volgens coalitiegenoot D66 ontstaat zo een “surrealistisch woordspel”. “Waarom zeggen dat je zeker niet naar binnengaat en het dan toch doen?”, vroeg Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij wijst op zes andere vrouwen en elf kinderen, van wie de rechter eerder de gevangenneming heeft bevolen om ze hier een proces te kunnen geven. “Dat Franse vliegtuig had deze mensen toch ook mee kunnen nemen? De Koerden willen niets liever dan deze vrouwen overdragen.” Maar Blok houdt vol dat dit niet mogelijk was en dat het hier om een ‘uniek geval’ ging.

In Noord-Syrië zitten meer dan honderd Nederlandse Syriëgangers vast, onder wie 85 minderjarigen volgens de AIVD. Komen er nu meer van deze kinderen terug? Volgens Blok is dit de enige zaak waarbij de voogdij aan Nederland is toegewezen. Hij benadrukte tegenover de Kamer dat de rechter heeft vastgesteld dat het om wezen gaat, voor wie volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind een speciale verantwoordelijkheid geldt. Maar voor moeders met kinderen blijft “de deur dicht”, aldus Blok. Zijn partijgenoot Antoinette Laan-Geselschap wilde van het kabinet weten: Hadden we dit kunnen voorkomen door het intrekken van paspoorten? Volgens Blok had dat dan juridisch gezien veel eerder bij de moeder moeten gebeuren, nog voor deze kinderen geboren waren. “De onveiligheid wordt gebruikt als excuus om onze verantwoordelijkheid te ontlopen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. Want wat is uniek? “De volgende keer gaan de Noren hun burgers terughalen, of de Zweden. Vragen we ze dan weer om ook onze kinderen mee te nemen?”

