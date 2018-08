Haagse politiek reageert geschokt op zelfmoord PVV-raadslid

De Haagse politiek reageert geschokt op haar plotselinge overlijden. Haar partij maakte vanmorgen bekend dat de geboren Haagse een einde aan haar leven heeft gemaakt. Een dag eerder beweerde Dille in een online filmpje dat zij vorig jaar op instigatie van ex-PVV’er en collega-raadslid Arnoud van Doorn is ‘ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims’ met als doel haar het zwijgen op te leggen.

De Haagse PVV-fractie en PVV-leider Geert Wilders lieten bedroefde reacties uitgaan waarin geen expliciet verband wordt gelegd met het filmpje van Dille. ‘Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen’, schrijft lokale fractievoorzitter Karen Gerbrands. ‘Woorden schieten tekort’, aldus Wilders. Hij spreekt over grote verslagenheid binnen de Tweede Kamerfractie, waar Dille tussen 2010 en 2012 deel van uitmaakte.

Premier Mark Rutte en de Haagse burgemeester Pauline Krikke hebben de PVV gecondoleerd met het verlies van hun collega. Rutte liet via Twitter weten geschokt te zijn door Dilles dood. ‘Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies.’ Krikke zei zeer geraakt te zijn door het overlijden van ‘een betrokken en gepassioneerd raadslid en collega’. Ze heeft haar vakantie voortijdig afgebroken vanwege Dilles dood.

Fractievoorzitter Gerbrands zag zich woensdag genoodzaakt op de video te reageren en verzocht iedereen om Dille met rust te laten. ‘Het beeld dat nu wordt geschetst als zou Willie een labiel gekkie zijn, wil ik met kracht ontkennen’, schreef ze op de PVV-site. Volgens Gerbrands was een bedreiging op straat voor Dille ‘de spreekwoordelijke druppel maar van stoppen is geen sprake’. ‘Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, geen enkele steun van politie of burgemeester.’

De publicatie van Dilles filmpje zorgde woensdag voor veel discussie. Onduidelijk was of zij aangifte van de verkrachting had gedaan bij de politie.

Doorstrijden

Burgemeester Krikke meldde na verschijning van het filmpje dat Dilles beschuldigingen ‘na aangifte zeer serieus worden genomen en op strafbare feiten worden onderzocht’. De politie liet weten dat Dille nooit aangifte heeft gedaan. “We hebben haar hulp geboden en gevraagd of ze aangifte wilde doen. Dat deed ze niet.” De politie zegt recent nog meerdere keren contact te hebben gehad met het PVV-raadslid, ook over de zaken die ze in haar filmpje aanstipt.

In haar condoleancebericht schrijft fractievoorzitter Gerbrands dat de Haagse PVV’ers ‘zullen doorstrijden, zodat haar dood niet voor niets is geweest’. In reactie op Dilles video omschreef Gerbrands haar collega als ‘een zeer sociaal, gedreven, intelligent politica die nooit zal stoppen het vrije woord te verdedigen en die de strijd tegen de islam zal voortzetten’. In dat filmpje noemt Dille de islam ‘intrinsiek slecht’.

Dille, die voor haar politieke carrière 25 jaar werkzaam was in de gehandicaptenzorg, profileerde zich de afgelopen jaren als een stevig PVV-raadslid. Ze kwam twee jaar geleden in het nieuws toen ze op Facebook een video deelde die suggereerde dat moslims met een atoombom uitgeroeid moesten worden. Ze lag onder het vergrootglas van burgemeester Krikke omdat ze meer in Rijswijk dan in Den Haag zou verblijven, wat strijdig is met de regels voor raadsleden.

Dille was getrouwd, had vier kinderen en verzorgde pleegkinderen. Ze werd 53 jaar.