Haagse pastor krijgt vijf jaar cel na langdurig misbruik van twee zussen

Ook mag hij zeven jaar lang geen geestelijk leider meer zijn. D. vertelde zijn slachtoffers dat als ze iets zouden vertellen over het misbruik, er hele erge dingen zouden gebeuren. De zussen geloofden dat, want ze hadden geleerd dat pastors in de toekomst konden kijken en wonderen konden verrichten. Dus hielden ze vijftien jaar lang hun mond. Tot het genoeg was. Of zoals één van de slachtoffers twee weken geleden zei tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak: het is tijd voor gerechtigheid.

De rechtbank vindt de verklaringen van de zussen geloofwaardig. Ze vertelden de politie dat ze regelmatig los van elkaar huishoudelijke klusjes moesten doen bij de pastor thuis. In de Ghanese cultuur dienen kinderen te luisteren naar ouderen, dus konden ze niet weigeren. Op zulke momenten zat D. aan hen. Dat misbruik begon met een tik op de bil, of een aai langs de borst, maar werd steeds erger. Zo erg dat de rechtbank D. ook heeft veroordeeld voor het binnendringen van het lichaam van minderjarigen.

Extra schrijnend De pastor ontkent alles en zegt dat de halfzussen liegen. Een groot deel van de kerkgenoten staat achter hem. D. geniet als pastor en oprichter van de Ghanese kerk in Den Haag veel aanzien, constateert ook de rechtbank. Dat de gemeenschap zich na de aangifte juist tegen de zussen keerden, maakt het voor de slachtoffers extra schijnend, staat in het vonnis. De rechter vindt de verklaringen van D. onbetrouwbaar. In eerste instantie ontkende hij zelfs dat de zussen ooit bij hem thuis waren geweest. Bovendien is er ondersteunend bewijs in de vorm van geluidsopnames die een van de slachtoffers maakte tijdens een gesprek met de pastor. Daarin confronteert zij D. met het misbruik, waarna hij zijn excuses aanbiedt. De pastor ontkent dat het gesprek daarover ging en zegt dat de geluidsopnames niet goed vertaald zijn uit het Twi - zijn moedertaal. De rechter wijst dat van de hand. Vier tolken hebben het gesprek misschien wel in net andere bewoordingen vertaald, maar het kwam in essentie allemaal op hetzelfde neer.

