Haagse apotheker gaat duur medicijn tegen taaislijm toch niet namaken

Twee maanden geleden kwam de doe-het-zelf-apotheker in het nieuws omdat hij werkte aan een goedkope variant van het prijzige Orkambi. Farmaceutisch bedrijf Vertex verkoopt Orkambi voor 170.000 euro per patiënt per jaar. Dat kon volgens de Haagse apotheker veel goedkoper.

Hij wilde zelf pillen draaien met ingrediënten uit China. Een omstreden onderneming, omdat op Orkambi eigendomsrechten rusten. Door een maas in de Nederlandse wet is het echter toegestaan om zelf medicijnen te maken, ook al is het octrooi daarop nog niet verlopen. Een beperking was dat de apotheker de pillen alleen op kleine schaal mocht maken, voor zijn eigen patiënten. Een oplossing voor alle Nederlandse patiënten met taaislijmziekte was het dus niet.

Tot een eerste poging om het medicijn na te maken, is het niet gekomen; de ingrediënten uit China zijn er nog niet.