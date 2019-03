Haags raadslid moet de cel in na gesjoemel met doktersrekening op vakantie

“Dat is toch wel heel vervelend, dat u twee keer achter elkaar longproblemen kreeg op vakantie”, zei de Rotterdamse politierechter Edwin Rabbie maandag tegen Abdoe K, oud-gemeenteraadslid voor de Partij van de Eenheid in Den Haag. Al te meelevend was het niet bedoeld, want de 41-jarige stond terecht voor fraude met doktersrekeningen. Voor een totaal van 1700 euro, waarvan na verrekening van het eigen risico 1300 werd uitbetaald, stelde de Hagenaar volgens het Openbaar Ministerie vijf jaar terug vervalste ziekenhuisfacturen op.

Zorgfraude is de laatste jaren een speerpunt bij het Openbaar Ministerie en bij de samenwerkende zorgverzekeraars. In acht jaar tijd is de totale opgespoorde fraude aan doktersrekeningen verdrievoudigd naar bijna 19 miljoen euro vorig jaar. Door hun onderlinge uitwisseling ontdekten verzekeraars Zorg en Welzijn, DSW en Menzis dat K. en zeven anderen facturen indienden voor behandelingen die niet zijn uitgevoerd. Onder hen de ex-vrouw en de vrouw van K., en een bestuurslid van de Partij van de Eenheid, opgericht door K. Een andere bekende van de Hagenaar verklaarde ‘nog nooit in Marokko te zijn geweest’. Tegen de zeven medeverdachten werden ook taakstraffen geëist.

“Ernstig, want het declaratiestelsel voor de zorg is gebaseerd op onderling vertrouwen”, zei de officier van justitie die K. 120 uur taakstraf wilde ­geven en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Ze woog daarin mee dat K. destijds raadslid was en een ‘voorbeeldfunctie’ zou moeten vervullen.

Haagse reünie

Een OM-delegatie die naar Marokko afreisde, hoorde van de ziekenhuizen en apotheken in Marokko dat ze K. en zijn medepatiënten niet kenden en dat de facturen niet van hen waren. Ook verzekerden ze justitie dat mannen die zich in Marokko melden met een longontsteking, niet direct ook maar even worden gecheckt op een mogelijk vergrote prostaat. Alle zes mannelijke verdachten hadden daarvoor rekeningen ingediend.

Volgens de Hagenaar zijn de behandelingen echt uitgevoerd en de facturen opgesteld door een bemiddelaar, een praktijk die gebruikelijk zou zijn in Marokko. De zorgadministratie in Marokko is nou eenmaal niet zo strikt als in Nederland, voerde zijn ­advocaat aan.

Rechter Rabbie noteerde dat K. en twee andere verdachten op precies dezelfde dag in dezelfde kliniek aan longontsteking behandeld zouden zijn. “Het was wel een Haagse reünie daar.” Hij zag duidelijk bewezen dat K. de ‘spin in het web’ was: hij heeft eerst een valse factuur verstuurd, en is toen dat lukte verder gegaan, waarop de anderen volgden. Voor die rol vond Rabbie de geëiste taakstraf te mild. Daarom moet K. twee maanden de cel in, en een deel van de door de zorgverzekeraar gemaakte onderzoekskosten vergoeden. Vijf andere verdachten krijgen taakstraffen, twee zaken zijn uitgesteld.

K. werd in 2014 verkozen in de Haagse gemeenteraad. In dat jaar veroorzaakte hij opschudding door steun uit te spreken voor de strijd van IS in Irak. Hij bood daar later zijn excuses voor aan en zei dat hij ontdekt had dat de groepering zeer gewelddadig te werk ging. Inmiddels is hij beleidsmedewerker van de partij.