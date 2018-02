H&M kan het niet meer bijbenen

Een kwakkelende modeketen. Teleurstellende resultaten. Een scheurend sprookje. Tanend succes. En dalende verkopen. Zomaar wat omschrijvingen die de afgelopen weken de revue passeerden als het ging om de prestaties van modeketen Hennes & Mauritz.

Ook gisteren, na de presentatie van tegenvallende jaarcijfers, meldden de nieuwskoppen vooral slecht nieuws. Maar, nuanceert topman Karl-Johan Persson: zie de prestaties van de H&M in een bredere context. "Ondanks de tegenvallende resultaten zien we nog reden voor optimisme. Alleen moeten we onze transformatie nu gaan versnellen."

Dalende verkoopcijfers Tja, zegt retaildeskundige Cor Molenaar, het zijn niet de beursanalisten, maar de toch ietwat sensatiebeluste journalisten die de negatieve berichten de wereld in slingeren. Zelf maakt Molenaar, hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit, zich 'helemaal geen zorgen' om de Zweedse modeketen. Ja, de omzet groeide met 3 procent minder hard dan verwacht. En ja, de verkoopcijfers daalden wereldwijd met 2 procent. Maar, zegt Molenaar, H&M heeft zich de afgelopen jaren prima staande weten te houden in een snel veranderende markt waar internetpartijen als Zalando en Amazon oprukken en budgetspelers als Primark zorgen voor behoorlijke concurrentie. Dat Persson en consorten enkele winkels sluiten en met de komst van het nieuwe winkelconcept Afound verder inzetten op specifieke doelgroepen, noemt hij een goede strategie. Ook retaildeskundige Paul Moers is te spreken over de werkwijze van de Zweedse modeketen. Designkleding voor een betaalbare prijs noemt hij een uitstekend concept. Maar genoeg is het niet. "Kijk naar de Zara. De collectie daar is toch wat frivoler, hipper. Wat vernieuwing betreft is H&M toch een tikkeltje te langzaam."

Voor de deur kamperen Jarenlang wist het modeketen furore te maken door designers aan zich te koppelen die speciale collecties ontwierpen, zoals de H&M-bruidsjurk van Viktor & Rolf in 2006 en de speciale collectie van Karl Lagerfeld twee jaar eerder. Ellenlange rijen en voor de deur kamperende vrouwen waren het gevolg. Maar zulke samenwerkingen zetten geen zoden meer aan de dijk, zegt Moers. "Als zelfs budgetsupermarkt Lidl met Heidi Klum samenwerkt, weet je dat de markt enorm gegroeid is." (tekst gaat verder onder afbeelding) De opening van een nieuwe H&M in Moskou. © REUTERS Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing aan de Nyenrode Business University, zegt het als enige van de drie deskundigen vrij stellig: H&M is terrein aan het verliezen, groei aan het inleveren. Ze spreekt zelfs van een 'hellend vlak' waarop het bedrijf zich begeeft. "En in deze markt kun je het je niet permitteren een stukje van jouw aandeel in te leveren. Voor je het weet kan het ineens afgelopen zijn." Achterblijvende vernieuwing, maar ook tegenvallende onlineverkopen spelen het modebedrijf parten. Om nog maar te zwijgen over de grote hoeveelheden voorraad waar winkels vaak mee blijven zitten.