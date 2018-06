Gulle Zeeuw geeft voor de 600ste keer bloed

Op zijn 23ste ging Poortvliet voor het eerst naar de bloedbank en nu 45 jaar later is hij nog altijd een trouwe donor. Voor de zeshonderdste keer bloed geven lijkt een onmenselijke prestatie. Mannen kunnen immers maximaal vijf keer per jaar bloed doneren en voor vrouwen is dat drie keer per jaar. Met gemiddeld dertien keer doneren per jaar zit Langendam hier ver boven.

Frits Langendam doneert geen 'gewoon' bloed maar bloedplasma

Dat is geen geval van superbloedkrachten. Langendam doneert geen 'gewoon' bloed, zegt Merlijn van Hasselt van Sanquin, de instantie die alle bloeddonaties regelt. De Nederlandse recordhouder doneert bloedplasma, het eiwitrijke vloeibare gedeelte van het bloed, zonder de rode bloedlichaampjes en de bloedplaatjes.

Wanneer iemand alleen plasma doneert, gaan de rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes weer terug in het lichaam. Van Hasselt: “Als je bloed doneert sta je ongeveer tien procent van je totale bloedvolume af. Het lichaam heeft tijd nodig voor het aanvullen van rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes. Dat duurt tot enkele weken. Als je alleen plasma doneert, pleeg je een minder grote aanslag op je lijf. Hierdoor kun je veel vaker doneren, zelfs maximaal 26 keer per jaar.”