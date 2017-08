Guliyev pakt onverwachts goud op 200 meter

Er was een zieke Botswaan die niet meer ziek was. Een nieuwe ster uit Zuid-Afrika, die de eerste dubbel op de 200 en 400 meter kon halen sinds ­Michael Johnson in 1995. Een pas ­18-jarige Japanner die met de bijzondere naam Abdul Hakim Sani Brown door het leven gaat en een Azerbeidzjaan die na een schimmige zaak nu voor Turkije loopt.

Nee, saai waren de namen gisteravond in Londen absoluut niet, in de eerste WK-finale van de 200 meter zonder Usain Bolt sinds 2009.

Van Niekerk Spanning was met de overmacht van Bolt geen emotie die de afgelopen jaren bij de 200 meter hoorde. In een zenuwslopende race waarin acht mannen in het post-Bolt-tijdperk in zijn voetsporen wilden treden, won de man die sinds april 2011 de Turkse nationaliteit heeft: Ramil Guliyev. De voormalig Azerbeidzjaan snelde over de finish in een tijd van 20,09. Het zilver was voor Wayde van Niekerk, de Zuid-Afrikaan die de nieuwe Usain Bolt wordt genoemd. Van Niekerk wilde in Londen de befaamde dubbel van Michael Johnson, met de titel op de 200 en 400, herhalen maar kwam daarvoor met een tijd van 20.11 net tekort. Het brons was voor Jereem Richards, die ook in 20,11, een duizendste na de nummer twee, over de finish kwam. De man die het nieuws de hele week had gedomineerd werd slechts zesde. Isaac Makwala kreeg het grootste applaus van het Londense publiek toen hij het stadion betrad.

Maagvirus De Botswaan was eerder in de week uit het stadion geweerd omdat hij besmet was met een maagvirus dat in het atletenhotel rondspookte. Nadat hij 48 uur uit de buurt moest blijven en daardoor zijn serie van de 200 meter en finale van de 400 meter miste mocht hij later alsnog zijn 200 meter lopen. Hij kwalificeerde zich alsnog voor de halve finale en drukte zich daarna nog vijf keer op om te bewijzen dat hij niet ziek meer was. In de finale had Makwala echter niet genoeg meer over voor een podiumplaats. Toch een restant van het maagvirus? Voor de nieuwe wereldkampioen die voor Turkije loopt is het zijn eerste wereldtitel. Hij liep dolgelukkig met de Turkse vlag door het stadion. Toen Guliyev voor Turkije koos was dat een omstreden besluit omdat hij daar 200.000 dollar voor gekregen zou hebben. Zijn trainer zei echter dat hij vrijwillig had gekozen voor een ander land.

