Guatemala volgt Trump en wil ambassade naar Jeruzalem verhuizen

,,Ik heb instructies gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken om het proces te starten", aldus Morales op Facebook. Morales bracht eerder op zondag al de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een telefoongesprek op de hoogte van zijn beslissing .

De president van Guatemala steunt daarmee de omstreden beslissing van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem officieel te erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het besluit van de Amerikaanse president Trump heeft in de hele wereld de afgelopen weken tot kritiek en protesten geleid. Vooral de Palestijnen zijn boos omdat ze Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het besluit van Trump ligt daarom bijzonder gevoelig.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) veroordeelde met een overweldigende meerderheid dat besluit donderdag nog in een spoedzitting . Guatemala was één van de negen landen die Trumps beslissing niet afwezen. Naast Israël en de Verenigde Staten waren dat ook Honduras, de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, en Togo. Guatemala en Honduras zijn afhankelijk van financiële steun uit de Verenigde Staten. Trump had al gedreigd de geldkraan dicht te draaien voor landen die bij de VN zijn Jeruzalem-besluit zouden veroordelen.