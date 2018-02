Grote zorgen over vermiste Orlando (17)

Op de vraag waarom de politie pas afgelopen zondag, een week na de vermissing, een passantenonderzoek hield en een Vermist Kind Alert naar buiten bracht, zegt een politiewoordvoerder dat er al direct na de melding van vermissing een onderzoek is opgestart. Zo is er met familie en vrienden van de jongen gesproken. "Je moet eerst kijken wat iemands gewoonte is", zegt de politiewoordvoerder. "Orlando bleef af en toe een nachtje weg. Maar niet een week. Dan komt er een moment om op te schalen."

De man met wie hij een date had, is inmiddels gehoord als getuige en zegt dat hij de jongen zondagavond heeft afgezet op de Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Kort voor middernacht liet Orlando zijn moeder weten onderweg naar huis te zijn, maar daar kwam hij nooit aan. Er is twijfel of hij de berichten zelf heeft geschreven, omdat het taalgebruik zou afwijken. De politie zegt met die twijfels bekend te zijn, maar wil er verder niet op ingaan.

De politie sluit op dit moment nog geen scenario's uit, maar de woordvoerder zegt wel dat er aanleiding is voor grote zorg over zijn vermissing. Sinds de zondagavond dat hij verdween, staat Orlando's telefoon uit en is zijn bankpas niet meer gebruikt. De jongen maakte vaker afspraken via internet, maar hij bleef daarna nooit weg. Ook is het volgens vrienden en familie niets voor hem om niet te verschijnen bij school- en werkverplichtingen.