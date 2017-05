Grote zorgen over cholera-epidemie in Jemen

De organisatie spreekt haar zorgen uit over de epidemie en denkt dat de huidige toestand flink uit de hand kan lopen. De WHO verwacht dat het aantal Jemenieten dat met cholera besmet is, binnen zes maanden oploopt tot 300.000.

"Waarom we nu aan de bel trekken is omdat de situatie zeer zorgwekkend aan het worden is", aldus De Haan. In de Jemenitische hoofdstad Sana’a werd vorige week al de noodtoestand uitgeroepen, hier heeft twee derde van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater en zijn er slechts een paar medische instellingen die zorg kunnen bieden aan de slachtoffers.

In Jemen woedt al twee jaar een burgeroorlog. In het land voert de door Saudi-Arabië gesteunde regering strijd met de Houthi-rebellen, die op hun beurt gesteund worden door Iran. Het is een gecompliceerd conflict, waar terroristische organisaties als Al-Qaida misbruik van maken. Vredesonderhandelingen haalden tot nog toe niets uit.

Ook Artsen zonder Grenzen maakt zich zorgen. De hulporganisatie is in Jemen volop bezig om cholera te behandelen en verzoekt andere humanitaire en gezondheidsorganisaties om hun werkzaamheden op te schalen. “Wij roepen op tot het sturen van medische materialen naar Jemen en tot het betalen van vergoedingen aan medisch personeel zodat zij hun beroep kunnen uitoefenen. Ook roepen wij strijdende partijen op om toegang tot en hulp in getroffen gebieden mogelijk te maken”, vertelt Mireille de Haan van Artsen zonder Grenzen.

Wat is cholera?

Cholera is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Vibrio cholerae. Het wordt verspreid via besmet water of voedsel en heeft ernstige diarree en braken tot gevolg. Wanneer er adequaat gehandeld wordt, is cholera goed te behandelen. Gebeurt dit niet, dan kan de ziekte snel toeslaan. Een gezonde volwassene die geïnfecteerd wordt met de ziekte, kan binnen een paar uur sterven. Het gevaarlijke aan cholera is dat mensen niet direct merken dat ze ziek zijn. De incubatietijd kan oplopen tot wel twee dagen, waardoor mensen rondlopen met de ziekte en deze verspreiden zonder het te weten. Juist in landen als Jemen, waar de medische voorzieningen ontoereikend zijn en er een beduidend tekort aan schoon water en eten is, kunnen besmettingen met dergelijke ziekten uitlopen op een epidemie.

Ook de hongersnood eist levens: ruim 17 miljoen mensen krijgen te weinig voedsel binnen. Jemen was dan ook een van de landen waar de samenwerkende hulporganisaties afgelopen maart Giro555 voor openstelden. Deze hulp kwam relatief laat, maar is de komende tijd nog keihard nodig. “Laten we naar de toekomst kijken, de nood blijft hoog”, zei Djoen Besselink van Artsen zonder Grenzen destijds in een interview met Trouw. “Zelfs als de oorlog vandaag stopt, zullen het voedselsysteem en de medische zorg opnieuw moeten worden opgebouwd. Geld en hulp blijven daarom nodig." De uitbraak van de cholera-epidemie laat zien dat dit inderdaad het geval is.

