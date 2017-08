Grote strop dreigt voor Nederlandse eierboeren

Tegelijkertijd kondigde het Nederlandse ministerie van Economische Zaken aan dat eierboeren niet op compensatie uit Den Haag hoeven te rekenen. De regering ziet het fipronil-schandaal als een regulier bedrijfsrisico.

De Duitse supermarktketens REWE en Penny besloten vandaag om geen Nederlandse eieren meer te verkopen als gevolg van mogelijke fipronil-besmetting. Aldi en Lidl, twee andere grote ketens, hebben zich daarbij deels aangesloten, meldt Der Spiegel. Zij doen alle verdachte bedrijven uit Nederland in de ban. Nederland exporteert jaarlijks voor zeker 350 miljoen euro aan eieren naar Duitsland.

De crisis lijkt zich uit te breiden naar Duitse pluimveebedrijven. Ook daar wordt fipronil gebruikt en de verdenking bestaat dat het middel ook daar in eieren terecht is gekomen. De Duitse supermarktketens zijn daarom gestopt met het inkopen van eieren van bedrijven waar fipronil wordt gebruikt.

Duitsland is voor Nederlandse eieren verreweg de belangrijkste exportmarkt. "Als dit tijdelijk is, valt het nog wel op te vangen, maar als het langer duurt dan gaat de hele Nederlandse legsector, inclusief handelaren, failliet. Je vindt niet zomaar een afzetmarkt voor 4,5 miljard eieren per jaar.''

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is geschrokken van de ontstane situatie, zei voorzitter Hennie de Haan eerder vandaag. "Als andere retailers het voorbeeld van REWE volgen, dan is de ramp niet te overzien.''

Schaal van de problemen

Wat de pluimveehouders vooral steekt is dat er weinig aandacht is voor de geringe omvang van de besmetting. Maximaal is die er bij zo'n 180 bedrijven, zo'n 20 procent van de sector. "De rest van de bedrijven is schoon'', geeft vakbondsvoorzitter De Haan aan. Sowieso zijn er volgens haar sinds 22 juli geen verse eieren meer van mogelijk besmette bedrijven op de markt gekomen.

"We hebben nu behoefte aan crisismanagement, want het lijkt erop dat de NVWA de gevolgen van haar uitspraken niet kan overzien. De nuance moet terug worden gebracht in de discussie.'' De Duitse ophef over Nederlandse eieren wijt De Haan aan de uitspraken van de tweede man van de NVWA Freek van Zoeren dinsdagavond in Nieuwsuur.

Hij raadde consumenten voorlopig af eieren te eten. "Toen zijn ze in Duitsland pas wakker geworden. Ze zijn daar heel gevoelig voor hiërarchie.''