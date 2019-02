Grote stankoverlast en evacuaties in Midden-Nederland na lekkende tankauto

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Om welke stof het gaat, wordt uitgezocht.

Omwonenden klagen over een gas- en rubberachtige geur. De stank verspreidt zich door de wind in een langgerekt gebied ten noordoosten van Alblasserdam. In de directe omgeving van het bedrijventerrein waar de tankauto staat, kunnen mensen vanwege de ‘enorme stank’ niet thuis blijven, zo meldt de veiligheidsregio. Zij worden opgevangen in het Alblasserdamse cultureel centrum ‘De Landvast’.

Meetploegen brengen in kaart hoe ver de stof zich verspreid heeft. Op 400 meter afstand wordt de stof al niet meer in de lucht gemeten. Toch verspreidt de stank zich over een veel groter gebied. De klachten komen onder meer uit de Krimpenerwaard en Alblasserwaard, maar ook uit Utrecht en Nijkerk.

De brandweer probeert de stank te verminderen met een waterscherm bij de tankauto. De veiligheidsregio verwacht dat het incident ‘lange tijd’ gaat duren.