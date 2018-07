Grote onrust onder Chinese ouders vanwege onveilige kindervaccins

De Chinese politie heeft een onderzoek ingesteld naar het biotechnologiebedrijf Changsheng, omdat het onveilige vaccins produceert. Changsheng heeft de documenten vervalst die moeten verzekeren dat een vaccin tegen hondsdolheid in orde is. In China krijgen alle baby's van enkele maanden oud deze inenting toegediend.

De medisch toezichthouder heeft het bedrijf bevolen de productie te staken en de geleverde vaccins terug te roepen. Er zijn geen gevallen gemeld van kinderen die ziek zijn, maar de onrust is groot.

Een toezichthouder in de provincie Jilin, waar het bedrijf is gevestigd, heeft gemeld dat het vaccin van Changsheng tegen difterie, kinkhoest en tetanus ook niet aan de standaarden voldoet. Changsheng heeft schuld bekend.

Gisteren was het melkpoeder, vandaag vaccins. Wat zal het morgen zijn? Bezorgde Chinees op Weibo

Morele rode lijn Op sociale media worden de berichten over de onveilige vaccins massaal gedeeld en becommentarieerd. Een hashtag die het schandaal benoemt was gisteren al 600 miljoen keer gebruikt. Wat meespeelt, is de reeks van schandalen rond onveilige producten voor jonge kinderen in de afgelopen jaren. 'Gisteren was het melkpoeder, vandaag vaccins. Wat zal het morgen zijn?', schreef een bezorgde Chinees op de berichtendienst Weibo. Anderen wijzen erop dat ze Chinese levensmiddelen en medicijnen niet meer kunnen vertrouwen. President Xi Jinping en premier Li Keqiang hebben Changsheng in scherpe bewoordingen veroordeeld, omdat het bedrijf een morele rode lijn heeft overschreden. Zij riepen op tot snel ingrijpen, wat in China neerkomt op een bevel aan de verantwoordelijke overheidsdiensten. De onrust heeft ook gevolgen voor de economie. Aandelenkoersen van biotechbedrijven daalden gisteren. Een groter probleem voor de langere termijn is de imagoschade voor deze sector. China wil een grotere rol spelen op de wereldwijde farmaceutische markt. Daar moet het nu nog achterblijven bij bedrijven uit onder meer India.

