Grote kampioenen zijn nog geen grote zakenmensen

Er komt misschien een veiling met de Wim­b­le­don­bo­kaal van 1985

Het is het begin van een indrukwekkende sportieve carrière, waarin 'Boem Boem Becker' 49 toernooien won, inclusief zes grandslams. Becker verdiende met zijn eerste van drie titels op Wimbledon 163.799 dollar. In het vervolg van zijn loopbaan vulde zijn bankrekening zich aardig. Aan prijzengeld inde hij ruim 25 miljoen dollar, een bedrag dat door reclame-inkomsten en tv-optredens zeker werd verdubbeld.

Beleggen Van dat geld kon Becker een goede boterham beleggen, maar beleggen in de financiële wereld ging hem minder goed af. Duistere zaken, ondoordachte uitgaven en een dure scheiding zorgden ervoor dat Becker aan lager wal raakte. Een rechtbank in Londen verklaarde hem in maart van dit jaar failliet en curatoren hebben uitgerekend dat hij een schuld van ruim zestig miljoen euro zou hebben. Er komt nu misschien een veiling, met ook de Wimbledonbokaal die in juli 1985 het leven van Becker op zijn kop zette. In 2006 kondigde een andere ex-tennisser met de initialen BB, Björn Borg, een veiling aan van zijn vijf Wimbledontrofeeën en de rackets waarmee hij de vijf finales in Londen won. Met het geld - de bokalen zouden rond de 400.000 euro per stuk moeten opleveren - wilde de Zweed, die als zakenman minder succesvol was dan als tennisser, zijn geldzorgen verminderen. Uiteindelijk blies Borg de veiling af. Mike Tyson spendeerde 2 miljoen dollar aan een badkuip voor zijn vrouw, actrice Robin Givens

Tyson Becker en Borg zijn uiteraard niet de enige sportmensen die ondanks enorme verdiensten in financiële problemen raakten. Een ander pregnant voorbeeld van een sporter die het geld sneller uitgaf dan incasseerde is Mike Tyson. In zijn twee decennia lange carrière als profbokser verdiende de Amerikaan meer dan 400 miljoen dollar. In maart 2004, nog voor zijn 39ste verjaardag, had Tyson een schuldenlast van rond de 38 miljoen dollar. Lees verder onder de foto Mike Tyson © AFP In het boek 'Automatic Wealth for Grads... and Anyone Else Just Starting Out' maakte New York Times-journalist Michael Masterson een opsomming van de uitgaven van Tyson, die zo'n tweehonderd mensen in dienst had. Van bodyguards, chauffeurs, tot koks en tuinmannen. Het is een niet compleet, maar wel een bizar lijstje: 4,5 miljoen dollar aan auto's en motoren 3,4 miljoen dollar aan kleding en juwelen 7,8 miljoen dollar aan 'persoonlijke uitgaven' 2 miljoen dollar aan een badkuip voor zijn vrouw, actrice Robin Givens 3,4 miljoen dollar aan een verjaardagsfeest 140.000 dollar voor twee Bengaalse tijgers en 125.000 dollar per jaar voor de verzorger van de beesten. Daar viel niet tegenop te boksen. Johan Cruijff stak geld in een var­kens­fok­ke­rij en een handel in wijn en onroerend goed. Hij zag 6 miljoen gulden in rook opgaan.