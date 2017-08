Grote Britse bank lonkt naar Amsterdam

De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) overweegt een deel van zijn activiteiten naar Amsterdam te verplaatsen, als ze door de Brexit de toegang tot de Europese markt zou verliezen. Dat kan Amsterdam maximaal 150 arbeidsplaatsen opleveren.

De bank stelt dat de gesprekken met De Nederlandsche Bank over de eventuele verhuizing 'vergevorderd' zijn. Voor RBS is de keuze voor Amsterdam een logische, zo zei RBS-topman Howard Davies in een toelichting op de kwartaalcijfers die gisteren werden gepresenteerd. RBS heeft in Nederland al een bankvergunning - een erfenis van de overname van ABN Amro tien jaar geleden.

RBS was een van de drie partijen die ABN Amro opkochten en splitsten, een deal waar de Britse bank niet beter van is geworden. In de kredietcrisis was RBS een van de zwaarst getroffen banken, en de Britse staat nam het concern in zijn geheel over voor zo'n 45 miljard pond (50 miljard euro). De afgelopen tien jaar lukte het RBS nooit om winst te maken, en bleef de bank geplaagd door misdragingen uit het verleden.

De meeste banken kozen voor Frankfurt of Parijs. De Japanse bank MUFG was tot nu toe de enige die aan Amsterdam denkt.

Sinds de overname van ABN Amro heeft RBS de activiteiten in Nederland tot een minimum teruggeschroefd. In 2015 werd het aantal Nederlandse banen nog teruggebracht van 650 naar 50, bewust beleid van de Britse regering, die wilde dat RBS zijn activiteiten weer zou concentreren op de Britse markt. Maar met de Brexit komt het bijkantoortje in Amsterdam mogelijk weer van pas.

Welkome opsteker Toch is de keuze voor Amsterdam opvallend - begin dit jaar noemde RBS nog Dublin als de meest logische uitvalsbasis voor de Europese activiteiten. In Ierland bezit RBS namelijk de Ulster Bank, wat eveneens een plek zou zijn om de Europese handelsactiviteiten onder te brengen. Voor Amsterdam is de komst van RBS een welkome opsteker. De stad presenteerde zich na het referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie als alternatief voor Londen als financieel centrum. Tot nog toe zonder veel resultaat - de meeste grote banken kozen eerder voor Frankfurt of Parijs. De Japanse bank MUFG was tot nog toe de enige die aankondigde zijn activiteiten in Amsterdam te willen uitbreiden als gevolg van de Brexit. Deze week kondigden wel twee handelaren in obligaties, Tradeweb en MarketAxess aan zich in Amsterdam te willen vestigen. Eerder lieten enkele zogeheten flitshandelaren ook weten Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats te kiezen. De stad is extra aantrekkelijk voor deze partijen vanwege de nabijheid van een belangrijk internetknooppunt. RBS verraste gisteren ook met de halfjaarcijfers. Juist de handelsdivisie die deels naar Amsterdam komt, deed het goed. De bank maakte een winst van 939 miljoen pond (1,04 miljard euro), voor afdracht van belastingen. Toch is de kans groot dat ook 2017 weer met verlies wordt afgesloten. RBS verwacht namelijk in de tweede helft van het jaar een schikking te treffen met de Amerikaanse justitie over de verkoop van risicovolle hypotheekobligaties in de aanloop naar de kredietcrisis. Vorige maand werd een soortgelijke schikking getroffen met de Federal Housing Finance Agency voor 5,5 miljard dollar. De verwachting is dat een eventuele schikking met Justitie nog eens enige miljarden meer zal kosten.

