Grote bedrijven laten de kleintjes 41,5 dagen wachten op hun geld. ‘En dat in tijden van economische voorspoed’

Grote bedrijven moeten hun kleine leveranciers sneller betalen dan ze nu doen. Daarom moet er een wettelijke betalingstermijn komen die grote ­ondernemingen verplicht om hun kleinere relaties binnen dertig dagen te betalen. Dat schrijft de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken. “De overheid moet binnen dertig dagen betalen, grote bedrijven wat ons ­betreft ook. Het wordt gewoon tijd om dit voor eens en altijd goed te ­regelen”, aldus Vonhof.

Als klein bedrijf heb je geen sterke on­der­han­de­lings­po­si­tie. Je bent afhankelijk van de grote onderneming waar je zaken mee doet. MKB-Nederland

Nu staat er sinds een kleine twee jaar in de wet dat de uiterste betalingstermijn voor grote bedrijven zestig dagen is. De branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf wil die termijn halveren, omdat men vreest dat kleine ondernemers anders in de financiële problemen komen. Een bijkomende zorg is dat het steeds langer duurt voor grote bedrijven hun openstaande facturen netjes aan hun leveranciers betalen.

De traagste betalers Financieel dienstverlener Graydon berekende dat de betalingstermijnen van grote naar kleine bedrijven na ­jaren van daling in 2018 weer zijn ­opgelopen tot een gemiddelde van 41,5 dagen. “En dat in een periode van economische voorspoed”, zegt een woordvoerster van MKB-Nederland. “Hoe moet dat dan als het straks wat minder gaat? Het probleem is dat je als klein bedrijf geen sterke onderhandelingspositie hebt. Je bent afhankelijk van de grote onderneming waar je zaken mee doet. Daar ga je als kleine partij niet zo snel tegenin.” De traagste betalers komen volgens Graydon voor in de sector transport en logistiek, bij leasebedrijven en in de IT en communicatie. Volgens MKB-Nederland speelt het probleem bij allerlei branches: “Een bakker die de broodjes levert bij een grote firma. Of de bloemist die de kantoren van een bedrijf van planten voorziet. Het gaat vooral om relatief kleine toeleveranciers van grote bedrijven die te lang op hun geld moeten wachten.” Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, zo stelt de branchevereniging, worden ze minder kwetsbaar, hoeven ze geen overbruggingslening af te sluiten en hebben ze meer financiële ruimte om te investeren. Met de roep om van dertig dagen de betalingsnorm te maken, krijgt MKB-­Nederland steun van Betaalme.nu , een platform dat in het leven is geroepen om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te helpen om hun facturen sneller betaald te krijgen.

Stuur je factuur op tijd Sinds de oprichting in 2015 hebben zestig grote bedrijven, waaronder Unilever, Shell, NS, ING en Philips, zich aangesloten bij het platform. “Die leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage”, zegt Joost van den Hondel van Betaalme.nu. Dat doen ze met het ondertekenen van een manifest waarmee ze beloven hun leveranciers sneller te betalen. “Dankzij hun deelname worden nu zo’n 230.000 leveranciers geholpen. Deelnemers trekken hun organisatie die verantwoordelijk is voor betalingen ook strakker.” Toch is het doel – vijfhonderd grote bedrijven bij de zaak betrekken – nog ver weg. Dat komt volgens Van den Hondel omdat het onderwerp bij grote bedrijven niet als urgent wordt ­ervaren. “Ook daarom is die dertigdagennorm belangrijk.” Wat niet wil zeggen dat de ondernemers zelf geen rol in het geheel hebben. Van den Hondel: “Stuur daarom je factuur op tijd op en onderzoek of dat digitaal sneller kan. Er moet van beide kanten aan getrokken worden, het probleem gaat niet vanzelf over.”

