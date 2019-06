Grote autodealers zijn oppermachtig, de kleintjes kraken

De grootste Nederlandse dealerconcerns trekken de automarkt hoe langer hoe meer naar zich toe. De tien grootste bedrijven, zoals Stern, Van Mossel, Broekhuis en Pon, namen vorig jaar bijna 33 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening. De top-50 van grootste dealers is goed voor een marktaandeel van 64 procent en de honderd grootsten beheersen inmiddels al bijna 78 procent van de markt. Dat blijkt uit het jaarlijkse dealerholdingonderzoek van Aumacon, dat vandaag verschijnt.

“Voor autofabrikanten is het overzichtelijker om met een beperkt aantal grote, financieel krachtige partners te werken”, zegt Clem Dickmann van Aumacon, een onafhankelijk kenniscentrum voor de mobiliteitssector. “Fabrikanten stellen ook eisen aan de uitstraling van hun merken. Daar zijn grote partijen beter toe in staat dan de kleine dealers.”

Nederland telt ongeveer vierhonderd dealerondernemingen die in totaal­­ enkele duizenden vestigingen hebben. Ongeveer honderd van die autobedrijven behoren tot de grote spelers. Zij voeren meerdere merken en beschikken over tal van showrooms en werkplaatsen in het hele land. Een concern als de beurs­genoteerde Stern Groep heeft 72 dealer­bedrijven waar ze 21 verschillende automerken­­ verkopen.

De expansiedrift is ongekend bij het bedrijf van algemeen directeur Eric Berkhof; deze week nam Van Mossel een groot deel over van Automotions Groep, dat opereert in West-Brabant en Zeeland. De Ford- en Opel-dealerschappen, het schadeherstelbedrijf en de leasetak komen in handen van het bedrijf. Berkhof: “Verdere schaalvergroting is nodig, wij willen graag landelijke dekking om te kunnen voldoen aan de wensen van de moderne klant. Die wil ontzorging. Dat betekent: showroom, service, lease en schadeherstel bij één aanbieder.”

Stern is volgens Aumacon nu ingehaald door de ambitieuze Van Mossel Automotive Groep. Door tal van overnames klom Van Mossel naar een verkoop­totaal van 31.375 auto’s, bijna 30 procent meer dan in 2017.

Showrooms

Ondertussen daalt het aantal locaties­­ waar auto’s gepoetst, verkocht en gerepareerd worden al jaren gestaag. Waren er in 2005 nog 2487 officiële merkdealers actief, afgelopen jaar waren­­ er daar nog 1794 van over. Het aantal onafhankelijke showrooms kelderde in diezelfde periode met duizend, van ruim 2800 toen naar ruim 1800 nu. In een jaar tijd daalde het aantal erkende reparateurs van 450 in 2017 naar 425 in het afgelopen jaar.

Clem Dickmann van Aumacon: “De auto als product verandert. Hij wordt steeds beter en langzaam maar zeker elektrisch, waardoor er minder onderhoud nodig is en we onze auto dus minder snel vervangen. De eerste jaren voel je de komst van de elektrische auto nog niet zo in de werkplaats, maar in de komende drie tot vijf jaar wel.”

Daar komt bij dat steeds meer auto’s buiten de showroom om worden verkocht. De opkomst van private lease, waarbij consumenten in een nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per maand, speelt daarin een rol. Ook is er de mogelijkheid van online verkoop. Dickmann: “Dat alles maakt dat er in de breedte minder dealers nodig zijn.” En wát er aan dealers nodig is, concentreert zich dus bij minder, maar wel grotere partijen.