Grootste Russische oefening sinds jaren tachtig wekt wrevel

Driehonderdduizend militairen, ruim duizend vliegtuigen en twee marinevloten zullen onder andere bij een Russische oefening worden ingezet. En daarmee wordt het de grootste militaire oefening sinds 1981, kondigde de Russische minister van defensie Sergej Sjoigoe gisteren aan. De oefening, die in het midden en het oosten van het land zal plaatsvinden, begint op 11 september en zal een paar dagen duren.

Opvallend is dat ook zo'n 3000 Chinese militairen aan de oefening zullen deelnemen. China en Rusland hebben wel eerder samengewerkt bij militaire oefeningen, maar nooit op deze grote schaal. Ook het leger van Mongolië zal bij de oefening, die Vostok-2018 (Oost-2018) is gedoopt, betrokken worden. Op welke manier is nog niet duidelijk.

Zo'n 3000 Chinese militairen zullen met de oefening meedoen

De aankondiging van de oefening is in Japan niet goed gevallen. Een woordvoerder van het Japanse ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren dat Tokio altijd extra alert is als er veranderingen optreden in de militaire samenwerking tussen Rusland en China.

En ook in het Navo-hoofdkwartier worden de Russische plannen met argusogen gevolgd. "Alle naties hebben het recht om hun strijdkrachten te laten oefenen, maar het is essentieel dat dit op een transparante en voorspelbare manier gebeurt", schreef woordvoerder Dylan White in een verklaring. Het aanbod vanuit Moskou om de militaire oefening te observeren, neemt hij nog in overweging, zo liet hij weten.

Vostok past volgens White in een patroon dat al een tijdje zichtbaar is. "We zien een assertiever Rusland, dat zijn defensiebudget en militaire aanwezigheid aan het opvoeren is."

Maar ook in Rusland zelf werden vragen gesteld over de geplande oefening, onder meer over de kosten. De aankondiging komt op een moment dat er in Rusland veel protest is tegen de hervorming van het pensioenstelsel, omdat het huidige te duur zou zijn. Een woordvoerder van het Kremlin verdedigde de grootschalige oefening door te wijzen op de "agressieve en onvriendelijke houding tegenover zijn land".

De spanningen tussen Rusland en de Navo zijn onder andere toegenomen na de annexatie van de Krim in 2014 en de steun van het Kremlin aan pro-Russische rebellen in Oekraïne. Het westerse bondgenootschap stationeerde in reactie daarop meer manschappen in Oost-Europa. In het najaar heeft de Navo zelf ook een grote militaire oefening op stapel staan, Zo'n 40.000 Navo-militairen zullen daaraan meedoen. Plaats van handeling is Noorwegen.

Fregatten naar Middellandse Zee Rusland heeft de afgelopen dagen verscheidene fregatten via de Bosporus naar de Middellandse Zee geloodst. De scheepsverplaatsing is volgens de Russische krant Izvestia de grootste sinds Moskou zich in 2015 ging bemoeien met de oorlog in Syrië. De versterking komt op een moment dat de Syrische president Bashar al-Assad, de bondgenoot van Rusland, overweegt een aanval te doen op het laatste grote bolwerk van de opstandelingen, in de noordelijke provincie Idlib. Eerder beschuldigde het Kremlin de VS nog van troepenopbouw in het Midden-Oosten, mogelijk ter voorbereiding van een aanval op Syrische strijdkrachten als die opnieuw chemische wapens inzetten.

