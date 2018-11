Grootschalige inval bij Deutsche Bank na Panama Papers

De Duitse justitie is gisteren met groot vertoon van macht binnengevallen bij Deutsche Bank. Liefst 170 medewerkers van de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst doorzochten zes verschillende gebouwen in Frankfurt, op zoek naar bewijsmateriaal voor witwassen. Volgens de autoriteiten zijn de invallen gedaan op basis van informatie waarover eerder werd gepubliceerd in de journalistieke onderzoeken Panama Papers en Offshore Leaks.

Het onderzoek richt zich volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie van Frankfurt op twee medewerkers en een eindverantwoordelijke van Deutsche Bank. Zij zouden klanten hebben geholpen met het oprichten van vennootschappen in belastingparadijzen, met name op de Britse Maagdeneilanden. Via die vennootschappen zou geld dat verdiend is met criminele activiteiten zijn witgewassen, mogelijk met medeweten van de bank of zijn medewerkers.

Deutsche Bank laat in een reactie weten volledig mee te werken met het onderzoek, en toont zich verder van geen kwaad bewust.

Volgens de autoriteiten zou alleen al in 2016 311 miljoen euro zijn witgewassen voor meer dan 900 klanten van Deutsche Bank, zonder dat de bank dit meldde bij de autoriteiten. Die meldingen zijn verplicht, aangezien banken als poortwachters fungeren voor het financieel stelsel. Zij moeten weten hoe klanten aan hun geld komen, en melding maken van verdachte transacties. Het onderzoek waar nu de invallen voor plaatsvonden richt zich op een periode van 2013 tot en met 2018, lieten de autoriteiten weten.

Boete Het is niet voor het eerst dat Deutsche Bank in het middelpunt staat van onderzoeken naar witwassen. In januari vorig jaar kreeg de bank een boete van ruim 500 miljoen euro van Britse en Amerikaanse toezichthouders voor het laten doorgaan van transacties met een waarde van 8,8 miljard euro uit Rusland die hoogstwaarschijnlijk voortkwamen uit financiële criminaliteit. In september stationeerde de Duitse toezichthouder Bafin eigen medewerkers bij de bank omdat er veel te laks werd omgegaan met regels die witwassen moeten voorkomen. Deutsche Bank laat in een reactie weten volledig mee te werken met het onderzoek, en toont zich verder van geen kwaad bewust. “Voor zover wij weten hebben wij alle informatie met betrekking tot de Panama Papers al met de autoriteiten gedeeld.”

Serie schandalen Deutsche Bank is het laatste voorbeeld van een serie aan witwasschandalen in Europa de laatste maanden. Begin september moest ING 775 miljoen euro betalen nadat het toegaf jarenlang veel te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen, en daardoor volgens het Openbaar Ministerie medeschuldig is aan witwassen. Eerder werd bekend dat Danske Bank via een bijkantoor in Estland liefst 200 miljard euro aan verdachte betalingen vrijwel zonder controle had laten passeren, en daarmee criminelen in staat had gesteld hun geld wit te wassen.

