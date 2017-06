Grootschalige aanval met ransomware treft nu ook Nederland

Containergigant Maersk laat weten dat haar IT-systemen eruit liggen door een cyberaanval. Ook zeventien containerterminals van Maersks dochterbedrijf APM, waaronder twee in Rotterdam, zijn volgens RTV Rijnmond besmet met de gijzelsoftware. Volgens computerbeveiligingsbedrijf Fox-IT zijn ook andere Nederlandse bedrijven getroffen.

Lees verder na de advertentie

De Russische oliegigant Rosneft meldt dat haar servers zijn gegijzeld. Ook in Oekraine, Noorwegen en India worden problemen gemeld. Volgens de Oekraïense premier Volodymyr Groysman is de omvang van de cyberaanval in zijn land 'ongeëvenaard', maar zijn er geen 'vitale systemen' getroffen.

Gijzelsoftware Bij ransomware-aanvallen worden computers op afstand ‘gegijzeld’ door computercriminelen. Zij geven pas weer toegang tot de computer als het slachtoffer een bepaald geldbedrag betaald. Op computers die vandaag werden gegijzeld wordt gevraagd om een betaling van 300 dollar in bitcoins. Dit werd ook gevraagd bij de grootschalige ransomware-aanval van begin mei. Toen werden computersystemen in meer dan zeventig landen platgelegd door een aanval met ransomware met de naam ‘Wannacry’. Volgens een Zwitserse overheidsdienst worden de problemen ditmaal veroorzaakt door ransomware met de naam Petya. Of die software vergelijkbaar is met Wannacry, weet Fox-IT ook nog niet. "We zijn de ransomware nog aan het analyseren", laat een woordvoerder weten. Dit bericht wordt aangevuld. Lees ook: Gijzelsoftware zet land op scherp: de vraag is niet óf, maar wanneer de aanval komt

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.