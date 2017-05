Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in zaak Nicky Verstappen

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft sporen die zijn gevonden op de in 1998 vermoorde jongen met nieuwe technieken opgewaardeerd. Deze verhogen de kans dat toch nog een dader gevonden wordt. Volgens het OM rechtvaardigt de ernst van de zaak een dergelijk onderzoek: het wordt het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit.

De 11-jarige Nicky Verstappen uit het Noord-Limburgse Heibloem verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Na een omvangrijke zoektocht werd zijn lichaam een dag later gevonden. De dader van de moord is nooit gevonden.

Media-aandacht

Aanvankelijk onderzochten 25 rechercheurs de dood van Nicky Verstappen. Sindsdien is het onderzoek verschillende keren op een lager pitje gezet. De dood van de Limburgse jongen kreeg veel aandacht in de media. Van misdaadjournalist Peter R. de Vries tot het Schotse medium Derek Ogilvie, alles werd in het werk gesteld om de dood van de jongen op te lossen. Desalniettemin leverde alle aandacht uiteindelijk niets concreets op.

In zowel 2002 als 2007 hield het OM een verdachte aan voor de onopgeloste moord op Nicky Verstappen. Beide mannen werden later weer vrij gelaten wegens gebrek aan bewijs en het ontbreken van een DNA-match.

Het is niet voor het eerst dat het OM in deze zaak een dergelijk onderzoek doet. Een vrijwillig DNA-onderzoek onder 107 mannen in 2010 leverde geen sporen op die op het lichaam van het elfjarige slachtoffer werden gevonden. Onder de 107 mannen zaten familieleden en mensen die destijds mee op het kamp waren. 80 mannen werkten uiteindelijk mee met het onderzoek. In hetzelfde jaar liet het OM het graf van een kampleider van het zomerkamp openen voor DNA-onderzoek. Ook in dat geval bleek er geen sprake van een DNA-match.

De afgelopen vier jaar heeft een rechercheteam opnieuw onderzoek gedaan. Later werd het onderzoek overgedragen aan een zogenoemd cold-caseteam. Zij hielden onder meer het bestaande dossier tegen het licht.