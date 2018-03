Groningse hongerstakers creëren bedevaartsoord voor aardbevingsgedupeerden

Moe en verzwakt, maar nog altijd strijdbaar. Dat is hoe Jan Holtman (66) en Jannie Knot (57) zich voelen na dagenlang niets te hebben gegeten. De twee Groningers protesteren met een hongerstaking tegen de manier waarop de NAM en de overheid met de afhandeling van de aardbevingsschade omgaan. Ze stoppen niet voordat een van beide partijen hen een handreiking biedt.

Lees verder na de advertentie

Het tweetal wil dat de NAM vijf van de zeven schadedossiers die ze hebben ingediend namens gedupeerden, in behandeling neemt. Dat is de eis waarmee Holtman, de initiatiefnemer van de actie, op 12 maart aan zijn hongerstaking begon. Vandaag, precies twee weken en heel wat vruchtensapjes en vitaminetabletten later, blijkt dat protestmiddel nog niet het gewenste effect te hebben gehad. Wél genereren ze de nodige aandacht.

Er komen dagelijks zo’n honderd tot tweehonderd mensen langs

De staking begon met één partytent en groeide dankzij gulle gevers uit naar een kampterrein met twee tenten, twee bouwketen, een zeecontainer en een caravan. Tactisch gevestigd op een grasveld tegenover het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. “Het is een soort bedevaartsoord geworden”, bekent Holtman. “Er komen dagelijks zo’n honderd tot tweehonderd mensen langs. Veel van hen zijn aardbevingsgedupeerden.”

15 kilo afgevallen Naast de steunbetuigingen, deelt ieder van hen zijn of haar eigen verhaal. Holtman, die zelf niet getroffen is door aardbevingsschade, hoort het graag aan. Hoewel de verhalen hem sterken in zijn strijd tegen de instanties, vergt het mentaal zijn tol. “Vermoeiend”, noemt hij het. Ook lichamelijk is het zwaar. De voormalig vrachtwagenchauffeur, die inmiddels meer dan 15 kilo is afgevallen, heeft zichtbaar moeite met lopen en praten. Het gaat niet ten koste van zijn wilskracht. Dat blijkt wel als de brief van minister Eric Wiebes van economische zaken ter sprake komt, die het tweetal afgelopen week ontving. Daarin belooft hij dat de NAM voor 1 juli met een “ruimhartige” en “bevredigende” oplossing voor de gedupeerden komt. Holtman gelooft er niet in. Hij hanteert het adagium van eerst zien en dan geloven. “Tot die tijd blijf ik hier zitten.” Althans, tot de GGD het niet meer verantwoord vindt. Ook Knot, die zich op 18 maart bij Holtman aansloot, neemt geen genoegen met de brief van Wiebes. Ze runde voorheen met haar inmiddels overleden man een kalvermesterij en caravanstalling in Garrelsweer. Beide bedrijven moesten eind 2016 worden ontruimd wegens aardbevingsschade. Er volgde een lange strijd met instanties, waarbij ze ondertussen naar eigen zeggen een schuld van 120.000 euro opliep. Knot zegt al maandenlang van giften te leven en dagelijks alleen boterhammen met pindakaas te hebben gegeten. Ze zat er doorheen en had dan ook gehoopt een andere reactie van Wiebes te krijgen. “Je zou verwachten dat hij zou schrijven: ‘Beste mevrouw Knot, ik heb gehoord van uw hongerstaking en ik heb uw dossier gelezen. Als u mij uw bankrekeningnummer geeft, dan maken wij het schadebedrag aan u over’.” De hongerstaking is volgens Knot haar laatste overgebleven, vreedzame wanhoopspoging. “Er zit voor de rest niets anders op. Ik zit materieel aan de grond, ben financieel kapotgemaakt en voel mij geestelijk en lichamelijk mishandeld. Ik blijf hier net zo lang zitten tot ik het geld op mijn bankrekening heb staan. Zelfs als mijn gezondheid het niet meer toelaat. Ik wil weer een normaal leven leiden.”