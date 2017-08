Groningse campus in China weer terug bij af

Een artist impresion van de Groningse campus in het Chinese Yantai. © RV

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat terug naar de tekentafel met zijn plan voor een campus in de Chinese stad Yantai. Over het huidige voorstel wordt morgen niet gestemd in de Universiteitsraad. Het onderwerp werd gisteren van de agenda gehaald nadat vorige week duidelijk werd dat een meerderheid van de Universiteitsraad, het hoogste medezeggenschapsorgaan, tegen zou stemmen. De tegenstanders vrezen voor de academische vrijheid en vinden de financiële risico's te groot.

Dat betekent niet dat de campus die de RUG wil openen in Yantai van de baan is. Het college van bestuur hoopt in oktober met een beter voorstel te komen waar de tegenstanders van nu wel mee kunnen instemmen. Dat vernieuwde voorstel zullen ze in samenwerking met de Universiteitsraad maken, al benadrukken de kritische fracties dat ze niet van plan zijn mee te gaan schrijven. "We moeten niet medeplichtig worden", aldus Bart Beijer van de Personeelsfractie.

De beslissing om voorlopig niet over Yantai te stemmen, werd genomen nadat studentenfractie Calimero en de Personeelsfractie in een verklaring lieten weten dat zij tegen het huidige voorstel zijn. De twee fracties hebben gezamenlijk een meerderheid in de raad, waarin verder nog studentenfracties SOG en Sterk en de Wetenschapsfractie zitting hebben. Die wilden wel instemmen.

Het college van bestuur en de Universiteitsraad praten sinds 2015 over oprichting van een campus in Yantai. In dat jaar stemde de raad al eens in met de intentie om een campus te openen in China, nu moet de raad instemmen met het voorstel waar uiteindelijk ook de minister van onderwijs goedkeuring aan moet geven. Die instemming is wettelijk verplicht.

De vertraging in Groningen levert nog geen grote averij op voor de campus in China. Het ministerie van onderwijs werkt nog aan wetgeving die het mogelijk maakt een campus in het buitenland te openen. Daar had de universiteit ook bij goedkeuring van de Universiteitsraad op moeten wachten.

Het bestuur had tóch graag donderdag gestemd over Yantai, omdat het de laatste dag is van de Universiteitsraad in de huidige samenstelling. Vanaf vrijdag zitten de nieuwe studenten, die voor de zomer werden gekozen, in de raad. Dat zet de gesprekken weer een stapje terug, vreest het bestuur. Daar komt bij dat de nieuwe raad voor de Yantai-plannen minder gunstige verhoudingen heeft dan de huidige. De nieuwe studentenfractie DAG, geen voorstander van een campus in China, is met twee zetels in de Universiteitsraad gekozen. Die zetels gingen ten koste van voorstanders SOG en Sterk. Die laatste deed dit jaar niet mee aan de verkiezingen.

