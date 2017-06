Groninginnedag: Voor wie heimwee naar Groningen heeft

Laat bezuiden Zwolle de naam Groningen eens vallen, en grote kans dat gedweep en gekir je deel is. Duizenden studeerden, werkten, woonden, leefden er, maar doen dat nu niet meer. De studie zat erop, er kwam een nieuwe relatie, een andere baan in een andere stad: van die doodnormale dingen die een mens kunnen overkomen.

Voor alle nog immer verliefde, voormalige 'Stadjers' is Groninginnedag bedacht, een 'nationale terugkomdag' voor iedereen die iets heeft met Groningen.

En vooruit, de late slui­tings­tij­den van de kroegen zullen ook helpen

Grappig genoeg komt bedenker Henk Witteveen niet uit Groningen. Het kwartje viel tijdens een surpriseparty voor een vriend die veertig werd. "Die vriend had in Groningen gestudeerd, en een heleboel van zijn vrienden hadden dat ook gedaan. Tijdens het feestje ging het er steeds over: weet je nog dit, weet je nog dat? Maar geen van allen kwamen ze ooit nog in Groningen.''

Een collega van Witteveen gaat elk jaar terug naar zijn Noord-Hollandse dorp als daar kermis is, Limburgers trekken zuidwaarts voor carnaval. Witteveen wist wat te doen. Dankzij een zakelijke relatie met het jaarlijkse popfestival Eurosonic had hij wat contacten in Groningen, en zo stond hij op een dag op een borrel in het stadhuis. Hij vertelde de wethouder over zijn idee voor een terugkomdag. De wethouder haalde er een collega bij, samen scharrelden ze enthousiast wat raadsleden bij elkaar. "Stond ik daar ineens een soort pitch te houden voor een man of tien'', zegt Witteveen met een grijns.

Het gras van het Noorderplantsoen Wat maakt Groningen nou zo aaibaar, zo bijzonder? Is het de perifere ligging? De fijne sfeer? De ex-Stadjers die Witteveen kent, hebben het altijd over de gastvrijheid waarmee ze werden ontvangen. En vooruit, de late sluitingstijden van de kroegen zullen ook helpen. De sociale media ontploften toen de plannen voor de Groninginnedag openbaar werden. "In no time hadden we twaalfduizend volgers." Partners haakten aan. Er kwam een opwarmertje in maart: een 'gromibo' op de Zuidas in Amsterdam. Er kwam een programma voor de Groninger binnenstad. Kroegen organiseren reünies voor oude stamgasten. De Grote Markt verandert in een camping waar terugkomers in kartonnen tenten kunnen overnachten. Er is livemuziek van dj's en bandjes. En Groningen zou Groningen niet zijn als niet minstens één keer die zinnen van Ralf Poelman over de Grote Markt galmen, uit het ultieme Groninger heimweelied: "Want als ik weg ben, dan mis ik de straten, vanaf de Toren tot aan Westerhaven [...]. Geen Frankrijk, laat staan Kameroen. Doe mij maar het gras, het gras van het Noorderplantsoen."

