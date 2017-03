Groningers moeten zich niet rijk rekenen: smartengeld is vaak aan de lage kant

In het buitenland, vooral in Amerika, worden zeer hoge smartengeldbedragen uitgekeerd. In Nederland gaat het vaak om de gevolgen van medische fouten of de trauma’s die worden veroorzaakt door een verkeersongeval. De rechter maakt in zijn beoordeling doorgaans een duidelijk onderscheid tussen de materiële schade (bijvoorbeeld de medische kosten), de inkomstenderving (omdat een slachtoffer niet of minder kan werken) en de uiteindelijke geestelijke schade.

Het is moeilijk die laatste in geld uit te drukken. Daarom wordt meestal gekeken naar vergelijkbare zaken uit het verleden. In de Groningse aardbevingszaak is dat ingewikkeld omdat deze uniek is. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is meestal beperkt, blijkt uit Het Smartengeldgids die de ANWB al 50 jaar bijhoudt. Er is eerder sprake van enkele duizenden euro’s dan van tonnen of miljoenen.

Whiplash Als gevolg van een verkeersongeval heeft een vrouw een whiplash opgelopen. Daardoor is zijn ongeschikt geworden voor het werk in haar eigen kinderkledingwinkel die zij net was gestart. Zij heeft, in haar woorden, ‘haar droom moeten opgeven’. De rechtbank ziet dit als aantasting van haar persoon en oordeelt dat een immateriële schadevergoeding van € 6.012 op zijn plaats is.

Motorongeluk Een politieman raakte met zijn motor, zijn vrouw zat achterop, betrokken bij een verkeersongeval dat werd veroorzaakt doordat een fietsster hem geen voorrang verleende. Door zijn verwondingen is hij ruim 3 maanden arbeidsongeschikt geweest. Vanwege de periode van ruim 3 maanden arbeidsongeschiktheid en omdat hij zich over een langere periode onder behandeling heeft moeten stellen vanwege het opgelopen letsel, kent de rechter € 2.506 aan smartengeld toe. De rechter kende € 2.506 toe aan een motoragent die drie maanden niet kon werken na een ver­keers­on­ge­luk

Medische fout Een mantelzorgster is thuis van de trap gevallen, op haar hoofd terecht gekomen, in het ziekenhuis opgenomen, waar op een CT-scan een bloeding in de hersenen werd vastgesteld. Ondanks haar verslechterende situatie is te lang gewacht met het waarschuwen van een neuroloog. Zij is daardoor halfzijdig verlamd en rolstoelafhankelijk. De rechter kent voor de psychische schade een vergoeding toe van een € 68.917.

Lastigvallen Een vrouw wordt een half jaar lang lastiggevallen door haar ex-vriend. Om die reden heeft ze haar telefoonnummer veranderd. Hij bleef echter via de mail contact met haar zoeken en heeft wel 5.664 e-mails naar haar gestuurd waarin hij haar dreigt met onder andere verkrachting en brandstichting. Door de duur, de frequentie, hardnekkigheid en intensiteit waarmee hij haar lastigviel – soms tot wel 250 keer per dag – heeft hij een forse inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Immateriële schadevergoeding: € 2.756. Een man die 5,5 jaar door zijn buren werd belaagd, kreeg € 5.015 smartengeld

Gederfd woongenot Een man is ruim 5,5 jaar belaagd door zijn buren, die structureel (honden)poep en etenswaren over de schutting in zijn tuin gooiden, geluidsoverlast veroorzaakten en hem bespiedden. De rechter heeft bepaald dat zij hiermee onrechtmatig hebben gehandeld en inbreuk hebben gemaakt op zijn eigendomsrecht. De man heeft zich onder behandeling moeten laten stellen van een psycholoog. Daarnaast heeft hij zijn tuin al die jaren niet kunnen gebruiken. De rechter oordeelde dat hij ernstig is gestoord in zijn woongenot én is daarmee ‘aangetast in zijn persoon’. Hij krijgt een immateriële schadevergoeding van € 5.015.

