Groningers laten hun trekkers grommen op het Malieveld

Met veel bombarie komen ze het Haagse Malieveld oprijden. Groningse boeren met zo’n twintig trekkers. Zo ook de groengele tractor van akkerbouwer Kees Kuiper (60). Soepeltjes stapt hij in en met een draai aan de sleutel brengt hij het voertuig tot leven. “Op naar de Tweede Kamer, ze kunnen in ieder geval niet zeggen dat we niet van ons laten horen”, grapt Kuiper terwijl hij zijn stem moet verheffen om boven het geluid van de machine uit te komen.

Op de dag dat er veel rapporten uitkomen over de Groningse gaswinning, willen de agrariërs met aardbevingsschade nog één keer hun stem laten horen. Een protestmars met trekkers van het Malieveld naar de Tweede Kamer, dat was het idee. Maar op de A12 word de stoet tegengehouden door agenten. Ze worden naar het industrieterrein bij het ADO-stadion gestuurd. Daar begonnen de onderhandelingen met de Haagse burgemeester. Uitkomst: twee tractoren mogen richting de Tweede Kamer, de rest moet geparkeerd worden op het Malieveld. Waar ze door zo’n dertig sympathisanten met spandoeken worden opgewacht.

Schadeprotocol

De boeren kwamen eerder deze week al samen om zich over een massaclaim tegen de Nam te beraden. “Ook het nieuwe schadeprotocol is niet meer dan een pleister op een ontstoken wond, de gaswinning moet omlaag”, zegt Liz Main, woordvoerder van de actie. Een van de gedupeerde boeren die zich opvallend stil houdt tussen de spandoeken is, zo stelt hij zich voor, ‘allround akkerbouwer’ Menko Biewenga (55). Op zijn vijftig hectare grond in Gasthuizen teelt hij aardappelen, bieten, tarwe en maïs.

Je voelt zo’n beving aan komen rollen, alsof het plafond erdoor wordt opgetild Menko Biewenga, akkerbouwer

Biewenga woont zo’n twee kilometer van het epicentrum van de laatste aardbeving in Zeerijp. “Je voelt zo’n beving aan komen rollen, alsof het plafond erdoor wordt opgetild”. Hij is vader van vier dochters en was al voor de laatste beving 60.000 euro aan reparatiekosten kwijt. Sinds de beving in Zeerijp is een scheur in zijn schuur voor de derde keer teruggekomen. “Hopeloos”, Hij laat op zijn telefoon de piek van de laatste aardbeving zien, gemeten vanuit zijn kelder. “Mijn vertrouwen in de overheid, ja dat is er eigenlijk niet.”

En daarin is hij niet de enige. De boeren hebben last van aardbevingsschade die, eerder dan bij gewone woonhuizen, in de duizenden euro’s loopt. Gescheurde gierkelders, kapotte drainageapparatuur en verzonken stukken land. Ze vinden dat ze al veel te lang op vergoeding wachten en ze vinden de afhandeling van de schadeclaims stroperig.