Groninger studentencorps Vindicat kruipt door het oog van de naald bij extra onderzoek

Vindicat kwam het afgelopen jaar geregeld in opspraak vanwege incidenten tijdens de ontgroening. Een aspirant-lid raakte ernstig gewond toen een oudejaarsstudent op zijn hoofd ging staan. Die laatste moet daarvoor komend najaar voor de rechter verschijnen. Ook kwam een lijst aan het licht van 'hete hertjes': vrouwelijke eerstejaarsstudenten, compleet met foto, telefoonnummer en recensies van seksuele vaardigheden.

De RUG en Hanzehogeschool riepen de vereniging op het matje - Vindicat moest kritisch kijken naar zichzelf en haar rituelen - en schakelden een externe commissie in om te beoordelen of dat was gelukt. Die commissie geeft het oudste studentencorps van Nederland nu 'een kleine voldoende.'

Tijdens de in­tro­duc­tie­pe­ri­o­de moet minstens de helft van de begeleiders nuchter zijn

Een greep uit de voorwaarden: Tijdens de introductieperiode moet minstens de helft van de begeleiders nuchter zijn. Incidenten moeten uitvoeriger geregistreerd worden en er komt een gedragscode waaraan alle leden zich moeten houden. Het wordt de studenten verplicht gesteld om dronken vrienden thuis te brengen en tijdens de introductie is elke vorm van fysiek contact verboden.

Van kroegcultuur naar academische cultuur Voorzitter Martin Sitalsing van de externe commissie prijst de studentenvereniging voor haar intensieve en ''zeer open'' medewerking. ''De senaat van Vindicat is zich er terdege van bewust dat kritische zelfreflectie noodzakelijk is'', zegt hij. De commissie sprak behalve met de bestuurders van Vindicat ook met onder anderen voormalige leden en huisoudsten. Over een paar weken kan de vereniging dus gewoon beginnen met de ontgroeningen. Of dat volgend jaar ook nog het geval is, valt nog te bezien. De maatregelen worden over een jaar geëvalueerd, maar Sitalsing adviseert ook om tussentijds te kijken hoe de vlag erbij hangt. Volgens hem staat Groningen bekend als een gezellige en veilige studentenstad. ''Mijn studerende dochters vroegen ook al enigszins bezorgd: 'Zeg pap, je gaat toch niet alles verbieden hè?' Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten van een kroegcultuur naar een academische cultuur waarin ook veiligheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn.'' Het is de bedoeling dat de commissie ook andere studentenverenigingen tegen het licht gaat houden. Vindicat was als eerste aan de beurt.

