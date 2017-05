Groninger moet van huis af kunnen

Woningbezitters in het Groningse aardbevingsgebied moeten bij de verkoop van hun huis gebruik kunnen maken van een garantieregeling. Het Rijk stelt zich daarbij garant voor 95 procent van de taxatiewaarde. Is een woning onverkoopbaar of sterk in waarde gedaald, dan moet het Gronings Garantiefonds (GG) bijspringen.

Het plan voor het GG is afkomstig van André van de Nadort, burgemeester van Ten Boer, een gemeente in het hart van het aardbevingsgebied. Hij zal het voorstel deze week presenteren aan de politieke partijen die hebben plaatsgenomen aan de formatietafel en tijdens hun verkiezingscampagne steun hebben toegezegd aan de Groningse bevolking. “Hun woorden van toen moeten nu daden worden”, aldus Van de Nadort.

Volgens de burgemeester gaan de bewoners in het aardbevingsgebied sterk gebukt onder de gedachte dat hun woning onverkoopbaar is op een moment dat ze uit het gebied willen vertrekken. Ze voelen zich volgens hem ‘gegijzeld’.

Vanuit die gedachte wordt er ook niet meer door particulieren geïnvesteerd in verbetering of uitbreiding van woningen.

'Moerdijkregeling' De door hem geopperde garantieregeling staat los van de bestaande schadevergoedingen en financiële compensatie voor versterking van woningen. In totaal gaat het in Groningen om 50.000 tot 100.000 woningen, maar de burgemeester verwacht dat slechts een fractie van de woningbezitters van de garantieregeling gebruik zal maken. “Niet alle huizen zijn onverkoopbaar. Sommigen zijn gewoon minder waard. Maar alleen al het feit dat het Rijk de zorg van de onverkoopbaarheid wegneemt, zou een enorm gebaar zijn.” Hoe de taxatiewaarde precies wordt bepaald, moet nog worden uitgewerkt. Bewoners van Moerdijk kunnen te allen tijde hun huis verkopen aan de gemeente, voor 95 procent van de taxatiewaarde op 1 januari 2013 Van de Nadort verwijst in zijn plan naar de al bestaande ‘Moerdijkregeling’, die sterk op zijn voorstel lijkt. Na een aantal grote branden op het industrieterrein (zoals die bij Chemie-Pack in 2011) en vergaande plannen voor de uitbreiding van het industrieterrein daar, dreigde het dorp Moerdijk onleefbaar te worden. De gemeente, de provincie en het havenschap investeerden daarom 20 miljoen in het dorp. Bewoners kunnen te allen tijde hun huis verkopen aan de gemeente, voor 95 procent van de taxatiewaarde op 1 januari 2013. Daar wordt niet massaal gebruik van gemaakt, maar de regeling geeft financiële zekerheid en rust. Ook nieuwe eigenaren kunnen van de regeling gebruik maken. In het Groningse aardbevingsgebied zou iets dergelijks moeten gebeuren, aldus Van de Nadort. “Al is het maar om de Groningers wat vertrouwen terug te geven in een goede afloop van deze problematiek.” Wat hem betreft kan het garantiefonds vallen onder het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) van Hans Alders, maar deze organisatie zou dan wel om de onafhankelijkheid te waarborgen wegmoeten bij het ministerie van economische zaken. “Het Rijk zou het geld voor het garantiefonds kunnen verhalen op de Nam die de schade en onrust in Groningen heeft veroorzaakt, maar ook zelf in deze oplossing kunnen investeren.”

