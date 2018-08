Groningen ziet weinig in plan van Wiebes voor afhandeling van aardbevingsschade

Groningse gemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie maken zich zorgen over het wetsvoorstel voor de afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen. Ze zijn het niet eens met het opheffen van de aansprakelijkheid van de Nam. Bovendien vrezen zij versnippering doordat noodzakelijke versterking van huizen via een apart wetsvoorstel nog geregeld moet worden.

Een maand geleden diende minister Wiebes van economische zaken en klimaat het wetsvoorstel in, en belanghebbenden hebben nog tot 14 augustus de tijd om te reageren op de plannen. Kern van het voorstel van Wiebes is dat de schadeafhandeling publiekrechtelijk wordt geregeld. Via het op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen kunnen gedupeerden van de gaswinning hun schade dan verhalen waarbij de overheid garant staat.

Verschraling van de rechtsbescherming

Maar in het voorstel is ook geregeld dat de Nam niet langer aansprakelijk gehouden wordt voor de schade. Woensdag waarschuwde hoogleraar Steef Bartman al in deze krant dat dit voor Groningers een 'verschraling van de rechtsbescherming' inhoudt, omdat gedupeerden de Nam niet langer voor de civiele rechter kunnen dagen. "Ik vind dat geen goede ontwikkeling en vraag mij ook af of het nodig is", aldus Bartman. "Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming vind ik dit gevaarlijk - het is een inbreuk op een grondwettelijk recht!"

In een reactie op het wetsvoorstel vraagt ook de provincie Groningen aan minister Wiebes de plannen op dat punt aan te passen. Volgens de provincie, die de reactie in samenspraak met gemeenten en het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging heeft opgesteld, zou toekenning van schadevergoeding automatisch moeten betekenen dat de Nam aansprakelijk is. Op zijn minst zou Wiebes moeten nagaan of het opheffen van aansprakelijkheid van de Nam voor gedupeerden geen nadelige gevolgen heeft. Als voorbeeld noemt de provincie een civielrechtelijke claim voor schadevergoeding in natura van de Nam.

De provincie krijgt bijval van de Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring, die eveneens een reactie op het wetsvoorstel heeft ingediend. Hij spreekt van een 'systeembreuk' nu alleen de overheid nog is aan te spreken op de schade, en niet de Nam. "De vraag is of de wetgever dat zomaar kan doen", zegt Bröring in een toelichting. "Maar dat is een principiële discussie, en daar schieten gedupeerden weinig mee op. De belangrijkste vraag moet zijn: wat is het beste voor de gedupeerden?"