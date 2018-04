Groningen wil weten wie straks de bevingsschade gaat betalen

Het is volstrekt onduidelijk wie straks opdraait voor de vergoeding van aardbevingsschade in Groningen en voor de kosten van het versterken van gebouwen. Tot nu toe was dat de Nam, maar tijdens het afbouwen van de gaswinning gaan andere wetten en regels gelden. Daarin is die aansprakelijkheid niet helder vastgelegd.

Die kritiek leveren een aantal Groningse gemeenten, de provincie en ook hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen op voorstellen van minister Wiebes om de mijnbouw- en de gaswet aan te passen. Die aanpassingen zijn nodig om de afbouw van de gaswinning mogelijk te maken. "Deze onduidelijkheid draagt niet bij aan het herstel van het vertrouwen van de Groningers", zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP).

Strategie De nieuwe regels komen erop neer, schrijft Bröring, dat de strategie van de Nam voortaan voor een belangrijk deel door de minister wordt bepaald. Die heeft tenslotte een maximum én een minimum vastgelegd voor de hoeveelheid te winnen gas. Maar als de minister meer en meer verantwoordelijk wordt, is het juridisch gezien lastig vol te houden dat de Nam aansprakelijk blijft. Bij wie kunnen de Groningers dan nog terecht als ze kosten willen verhalen? Toch bij de Nam? Of bij de staat? Of draait de regio ervoor op? Daarover 'mag geen enkele onduidelijkheid bestaan', aldus Bröring. Die duidelijkheid ontbreekt nu, zegt gedeputeerde Eikenaar. Is dat als gevolg van de grote haast waarmee Wiebes' ministerie de nieuwe regels heeft opgesteld, of zit er een diepere gedachte achter? Eikenaar durft het niet te zeggen. "Het wantrouwen onder Groningers is groot, ja", zegt hij. "Ik stel voorlopig alleen feitelijk vast dat Wiebes' voorstellen verbeterd moeten worden. Maar als er strijd nodig is om dat voor elkaar te krijgen, dan ga ik die aan."