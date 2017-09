Groningen werkt aan een hondencafé, met onbeperkt knuffelen

Voor iedereen die graag wil knuffelen met een hondje maar geen zin heeft om het beest bij het krieken van de ochtend uit te laten en met een plastic zakje plus poepschepje door de buurt te banjeren, opent in Groningen binnenkort het eerste hondencafé. Althans, dat is de bedoeling.

Hondenliefhebber Marijke Haaksma vindt namelijk dat elke medehondenliefhebber recht heeft op hondenliefde. Dus startte ze een crowdfundingsactie om in het noordelijke studentenbolwerk Groningen een hondencafé annex dagopvang te openen voor huisdieren.

Als alles lukt, kunnen huisdiereigenaren er straks hun beestje naar toe brengen terwijl zij zelf aan het werk zijn. Niet zomaar natuurlijk, want de hond moet wel in de roedel passen. Er zal plek zijn voor vijf tot tien honden, is de verwachting.

Wie op bezoek komt, krijgt voor een vast bedrag een half uur toegang tot eindeloze hondenknuffels en ongelimiteerde kopjes koffie. 25.000 euro denkt Haaksma nodig te hebben voor de opening van het café. Voor de honden zijn mandjes en kleedjes nodig, voor de gasten banken en een stamtafel. Vanwege hygiëne-eisen moet er bovendien een aparte ruimte zijn om drank en eten klaar te maken.

Aan hondenliefhebbers vast geen gebrek. Wie houdt er nou niet van puppy's? Cat Stevens zong het al, in 1967: "All he asks from me is the food to give him strength / All he ever needs is love and that he knows he'll get."