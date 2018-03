Groningen reageert opgelucht, maar de angst voor gasbevingen en schade blijft

Ze is over de telefoon amper te verstaan. Annemarie Heite, met haar doorgaans duidelijke teksten verworden tot boegbeeld van het Groninger verzet tegen de gaswinning, schreeuwt het uit. “Visie!”, is nog net te verstaan. “Lef!” “Moedig!’

Ietwat tot rust gekomen kan ze ook weer hele zinnen maken. “Dit is een historische beslissing”, zegt ze over het besluit van het kabinet de gaswinning terug te draaien om er in 2030 definitief mee te stoppen. “Minister Wiebes verdient een groot compliment. Hij heeft gedaan wat zijn voorganger Kamp óók had kunnen doen, maar naliet.” Dat is óók een verhaal, zegt ze, en alle reden voor een parlementaire enquête. Maar nu overheerst de blijdschap.

Ooit woonde Heite in Bedum in een stenen kop-hals-rompboerderij uit 1837, daarna twee jaar met haar gezin in een container omdat de aardbevingen de oude stolp te zeer door elkaar hadden geschud, maar nu weer in een zelf gefinancierd houten huis op dezelfde plek. “Veel Groningers hebben dat geluk nog niet en daardoor heb ik ook een dubbel gevoel na het kabinetsbesluit. Dat is een eerste stap, want er moet nog héél veel gebeuren.”

Natuurlijk ben ik blij met dit afbouwschema. Maar er dreigt één groot gevaar. Een voornemen neemt het huidige gevaar namelijk niet weg Albert Rodenburg, burgemeester Loppersum

Burgemeester Albert Rodenburg van Loppersum, het centrum van het aardbevingsgebied, heeft datzelfde dubbele gevoel. “Natuurlijk ben ik blij met dit afbouwschema. Maar er dreigt één groot gevaar. Een voornemen neemt het huidige gevaar namelijk niet weg.” Pas over vier jaar is de gaswinning teruggedraaid tot minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar. “Al die tijd blijft het risico van bevingen bestaan, en wie zegt dat dit afneemt als de gaskraan verder dichtgaat? Ik ben niet uit de zorgen. We zijn op dit moment bezig met een enorme operatie waarin alle huizen in het aardbevingsgebied geïnspecteerd worden, waarna de schade moet worden hersteld en vergoed. Dat kost enorm veel geld. Ik waarschuw voor de gedachte dat deze operatie kan worden afgebouwd, omdat de gaskraan toch dichtgaat.”

Toekomst Groningen René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, kan als bestuurder wel tegen een stootje, maar zegt dat hij een beetje emotioneel is onder het grote nieuws. “Het is een moedig besluit van minister Wiebes om te zeggen: we pakken de oorzaak aan.” Dat er in Groningen een nieuwe stikstoffabriek wordt gebouwd waarmee gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor de apparatuur in Nederland, is volgens Paas een teken dat het Wiebes ernst is met het afbouwen van de gaswinning. Zijn voorganger Kamp blies zo’n fabriek nog af omdat die te duur zou zijn. “Er moet nu verder worden gepraat over het economisch perspectief voor Groningen: Nederland heeft het warm gekregen van Gronings gas, maar kan ook straks niet zonder Groningen als het om de transitie naar duurzaam gaat.” Ik hoop van harte dat we dan minder huizen hoeven te versterken, maar we moeten wel doen wat nodig is Eelco Eikenaar (SP), gedeputeerde Wat dat betreft zit Paas op één lijn met de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) die zegt dat hij er weinig voor voelt tragisch te gaan doen over het feit dat dit besluit eigenlijk te laat is genomen. “De gaskraan gaat dicht en dat is fantastisch nieuws. Het probleem wordt bij de bron aangepakt en ik lees in de brief van de minister dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Sneller dan snel. En dan kunnen de specialisten kijken wat de effecten zijn. Ik hoop van harte dat we dan minder huizen hoeven te versterken, maar we moeten wel doen wat nodig is. Ook als de gaswinning helemaal is teruggebracht.” En daarmee benadrukt hij precies waarvoor burgemeester Rodenburg van Loppersum al waarschuwde.