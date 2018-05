Groningen is klaar met Wiebes’ dedain

Hij is een van de weinigen die openlijk durft te antwoorden op de vraag wat Hans Alders in zijn ontslagbrief als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nou precies bedoelde met het Haagse dedain. De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar zegt heel goed te weten waarom Alders dat woord gebruikte. Hij zat er vaak zelf bij als Wiebes niet eens inhoudelijk reageerde op wat Alders zei. Of sterker nog: zijn voorstellen ronduit negeerde.

Eikenaar (SP) geeft toe zelf ook niet blij te zijn met de positie van de organisatie van Alders. De coördinator, met inmiddels een staf van honderd man, is te veel aan de Nam verbonden, en te weinig maatschappelijk. “Die kritiek heb ik regelmatig aan Alders verwoord, maar dan wel openlijk, zodat hij kon reageren. Hij was zelf ook niet blij met die constructie. Hij moest wheelen en dealen tussen alle partijen, en dat was een bijna onmogelijke opgave. Maar het was een constructie waar Wiebes’ voorganger Henk Kamp verantwoordelijk voor was, niet Alders.”

Wiebes en zijn ambtenaren vonden gewoon dat Alders te veel wist, en hij kwam vooral met feiten die ze liever niet hoorden Anno Wietze Hiemstra

Wiebes had als Kamps opvolger die constructie moeten veranderen, de NCG meer budget moeten geven om de NCG vervolgens om te bouwen tot een publieke organisatie. Die had dan samen met de gemeenten de problemen kunnen oplossen, zegt Eikenaar. “Maar wat deed Wiebes? Precies het omgekeerde.”

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam zag hetzelfde. “Ik begrijp heel goed dat Alders zich afgeserveerd voelt. Dat ís hij ook. En dat is precies wat hij met dat dedain bedoelt. Wiebes en zijn ambtenaren vonden gewoon dat Alders te veel wist, en hij kwam vooral met feiten die ze liever niet hoorden. Dat is ook lastig. Daarom deden ze maar of ze hem niet hoorden.”

De ellende is volgens de burgemeester begonnen toen Wiebes op het schild werd gehesen nadat hij eind maart het Gasbesluit bekendmaakte, waardoor de kraan definitief wordt dichtgedraaid. “Maar er stond nog iets in die brief waar de meeste mensen overheen gelezen hebben. Daarin was ook te lezen dat het overleg over de versterking van woningen on hold ging, en dat Wiebes zich ging richten op ‘de meest risicovolle woningen’.”

Die term bestaat niet, zegt Hiemstra, er is geen norm voor, en die nieuwe koers is tegen alle eerdere gemaakte afspraken. “Je zag ook dat de Nam na de datum van het gasbesluit plotseling weer aan tafel zat en meer en meer invloed kreeg op de besluitvorming. Dat kan echt niet. De Nam is in deze kwestie de kwade genius en moet uit het systeem van herstel. Een ruimhartige compensatie moet een zuivere publieke taak zijn van het Rijk.”

We kunnen het inhoudelijk met de minister oneens zijn, zeggen de twee betrokken bestuurders, ernstiger is dat Wiebes het herwonnen vertrouwen van de Groningers opnieuw heeft geschaad. “We zijn weer terug bij af”, zegt Hiemstra. “En misschien nog wel dieper weggezakt. Ik hoop bijna dat Wiebes opnieuw in de auto stapt en hier komt vertellen dat we hem verkeerd hebben begrepen.”