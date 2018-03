Groningen gaat van het gas af, maar wat gaat dat kosten?

Een succesvolle zakenvrouw in Maastricht die solidair is met de Groningers die tegen gasboringen strijden, heeft wellicht haar villa al lang aardgasvrij laten maken. Anders kan het ombouwen tienduizenden euro’s gaan kosten. Het wachten is eigenlijk op technische innovaties die elektrische warmtepompen goedkoper, kleiner en stiller maken.

Tot die tijd adviseert de Vereniging Eigen Huis (VEH) - waar jaarlijks ruim 100.000 leden collectief groene stroom inkopen - daarom een hybride systeem. Dat kost volgens de stichting Milieu Centraal tussen de 3500 (zonder cv-ketel) à 7000 (met ketel) euro. De cv-ketel gebruik je dan alleen op piekmomenten. Dat zou de CO2 uitstoot met 35 procent verminderen.

Het bijplaatsen van zo’n ‘extra’ elektrische waterpomp kost minimaal 3600 euro, maar er is tussen de 1500 à 1800 euro subsidie mogelijk. De netto kosten van 2100 euro voor dit hybride systeem zijn bij gemiddeld verbruik in negen jaar terug te verdienen. Een verbouwing van het huis is niet nodig.

Behalve goede wil is de staat van uw huis een door­slag­ge­ven­de factor

Wie uit solidariteit of uit milieu-overwegingen gelijk de hybride fase wil overslaan, komt terecht bij de autonome elektrische warmtepomp. Dick Reijman van installateursvereniging Uneto-VNI, sprak recent een installateur uit Wormer die zei dat hij het afgelopen jaar meer warmtepompen dan cv-ketels verkocht. “Er is ook een run op de opleidingen voor warmtepompinstallateur.” Uneto-VNI zit mede achter het manifest om vanaf 2021 alleen maar hybride verwarmingssystemen te verkopen. De branche werkt al jaren aan duurzame energie en ziet in die markt kansen voor minimaal 15.000 extra banen.

Doorslaggevende factor Behalve goede wil is de staat van uw huis een doorslaggevende factor. "Voor de vele tienduizenden huizen die op stadsverwarming draaien is dit niet aan de orde. Nieuwbouwhuizen worden soms al zonder aardgas opgeleverd", zegt Hans André de la Porte van de VEH. Nederland heeft zo'n 7 miljoen woningen. Iets minder dan de helft is huur, en de talloze woningcorporaties zijn nog bezig met een inhaalslag om te isoleren. Overigens tekenden de Consumentenbond – waar ook zo'n 48.000 huishoudens samen groene stroom inkopen - en de VEH het manifest niet, hoewel zij in principe achter het idee staan. De bond test momenteel hybride warmtepompen. Zij gelooft niet dat vóór 2021 alle vragen beantwoord zullen zijn. Zo mist zij nog maatschappelijk draagvlak, en helderheid over subsidieregelingen. De VEH wil de verantwoordelijkheid niet eenzijdig bij de huishoudens neerleggen. Sinds 1992 worden woningen goed geïsoleerd. Vanaf 2000 ging dat beter, en sinds 2009 gaat dat uitstekend, aldus Milieu Centraal. Dit soort woningen is wat isolatie betreft geschikt voor een autonome warmtepomp. Voor oudere huizen kan een hybride warmtepomp de helft gasverbruik besparen en 35 procent op CO2 uitstoot.