Grond onder Zeeuwse kazerne zeer vervuild

Onderzoekswebsite Follow The Money en Een Vandaag meldden vandaag dat in de grond giftige stoffen zoals cyanide, arseen en benzeen zijn aangetroffen, alsmede asbest en zware metalen waaronder koper en lood. Ook liggen er niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Het ministerie van defensie liet weten op de hoogte te zijn van de vervuiling. Volgens een woordvoerder is drie hectare ‘behoorlijk vervuild’ en wordt dit deel gesaneerd. De rest van het terrein, dat in totaal 70 hectare groot is, is volgens hem niet vervuild. De sanering zou niet zorgen voor vertraging in de bouwplannen.

Het Zeeuwse provinciebestuur reageerde woedend op de berichtgeving. Gedeputeerde Carla Schönknecht sprak tegenover Omroep Zeeland van ‘schandalige journalistiek, zonder wederhoor’. Volgens de provincie was de vervuiling al in 2012 bekend en waren er afspraken gemaakt hoe het terrein zou worden opgeleverd.

Volgens Follow The Money en EenVandaag blijkt uit interne documenten van Defensie dat chemiebedrijf Hoechst, mijnbouwbedrijf Billiton en aluminiumproducent Pechiney hier jarenlang hun afval hebben gedumpt. Er zou ook illegaal afval zijn gestort. Grondwater zou ook zijn vervuild.

Die documenten zijn publiek toegankelijk, maar ook na de reactie van Defensie en de provincie blijft FTM erbij dat de communicatie beter had gemoeten. De Tweede Kamer heeft het ministerie om opheldering gevraagd.

Onder de mariniers heerst veel verzet tegen de verhuizing van Doorn naar Vlissingen. In de discussie in de Kamer hierover speelde bodemvervuiling de afgelopen jaren geen rol. Ook vakbonden willen weten hoe het zit. “Defensie heeft wat uit te leggen”, aldus militaire vakbond VBM.