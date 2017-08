Groenten met satésaus

Ingrediënten voor vier personen:

Lees verder na de advertentie

• 2 eieren

• 2 rode uien

• 2 grote aardappelen

• 150 gram spitskool

• 200 gram verse spinazie

• 200 gram sperziebonen

• 150 gram taugé

• 1/2 komkommer

Voor de saus

• 1/3 pot pindakaas

• 3 deciliter kokosmelk

• 2 rode pepers

• 2 teentjes knoflook

• 1 eetlepel tamarindepasta

• 2 eetlepels sojasaus

• 2 salambladeren

• 2 citroenbladeren (djeroek poeroet)

• 1 theelepel bruine suiker

• zout

• 4 eetlepels korianderblaadjes

• 3 eetlepels olie.

Kook de eieren zeven minuten, laat ze schrikken onder koud water en pel ze. Snijd ze in partjes. Pel de rode uien en snijd ze in ringen. Verhit twee eetlepels olie in een koekepan en fruit hierin de uien op hoog vuur aan. Laat ze een minuut of acht zachtjes bakken. Haal ze uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken.

Breng een pan met water aan de kook en voeg de aardappelen met schil toe. Kook ze vijftien minuten en laat ze afkoelen. Verwijder de schil en snijd de aardappels in dunne plakjes. Snijd de spitskool in de lengte doormidden. Verwijder stronk en nerf en snijd de kool in repen. Doe de spitskoolrepen in een vergiet en spoel deze af onder de kraan. Was de spinazie en laat deze uitlekken. Maak de sperziebonen schoon. Breng een grote pan met water aan de kook. Doe spitskool, spinazie, sperziebonen en taugé erbij en kook alles vijf minuten. Laat uitlekken in een vergiet.

Hak de rode pepers fijn. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Verhit een eetlepel olie in een steelpan. Fruit hierin pepers en knoflook even aan. Voeg pindakaas en kokosmelk toe. Breng de saus al roerend aan de kook. Voeg de tamarindepasta, sojasaus, salambladeren, citroenbladeren en de bruine suiker toe. Roer alles goed door en laat de saus vervolgens een minuut of tien op een laag vuur sudderen. De saus mag niet al te veel indikken, dus voeg zo nodig nog wat water toe. Haal de salambladeren en citroenbladeren uit de saus, proef de saus en voeg naar smaak wat sojasaus toe. Zet het vuur uit en laat de saus iets afkoelen.

Leg op een grote schaal de plakjes aardappel, de spitskool, daar bovenop de spinaziebladeren, de sperziebonen en de taugé. Leg langs de rand plakjes komkommer en partjes ei. Schenk er de satésaus overheen. Leg de ringen gebakken rode ui erbovenop. Hak de korianderblaadjes fijn en strooi ze over de groenteschotel.