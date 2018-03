GroenLinks vindt dat gemeenten te weinig doen aan klimaat

GroenLinks presenteert dit nieuws op een strategisch moment. Het klimaat is voor de partij een van de belangrijkste campagneonderwerpen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. GroenLinks organiseert tot die tijd verschillende ‘Meetups’, zoals ook vanavond in de Stadsschouwburg in Nijmegen waar 750 mensen worden verwacht. De bijeenkomst staat geheel in het teken van het klimaat.

Jesse Klaver praat met minister Wiebes (VVD, klimaat) om tot een gezamenlijke klimaatwet te komen

Jesse Klaver zal daar ook spreken over de Klimaatwet, die hij enkele jaren geleden samen met Diederik Samsom (PvdA) heeft gepresenteerd. De GroenLinks-leider is op dit moment in onderhandeling met minister Eric Wiebes (VVD, klimaat) om tot een gezamenlijke klimaatwet te komen. Of dat ook lukt, is nog onduidelijk.