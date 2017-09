GroenLinks pakt alsnog groot uit met film 'Jesse'

Met Jesse Klaver in de zaal, gaat morgenavond alsnog de documentaire ‘Jesse’ in première in theater Carré in Amsterdam. Eerst wordt de film vertoond, daarna klimt Klaver zelf op het podium. Het publiek mag hem vragen stellen, precies zoals bij de meet-ups in de verkiezingscampagne.

Lees verder na de advertentie

GroenLinks heeft gekozen om, alsnog, volop mee te doen aan de publiciteitscampagne voor de film. Klaver nodigde zijn achterban uit via mail en Facebook om naar de première in Carré te komen, of hem tegen betaling te zien op Blendle. “Ik zal niet te veel verklappen. De film gaat niet alleen over de verkiezingscampagne, maar ook over liefde en vriendschap, over politieke winst en over persoonlijk verlies.”

Dat de partij de film zo warm omhelst is opmerkelijk, want de afgelopen weken hield GroenLinks zich juist afzijdig in de discussie

Ook schoof Klaver vrijdag aan bij het tv-programma ‘Jinek’, dat vast wat beelden mocht voorvertonen. Hij weersprak daar dat de film een louter positieve beeld van hem laat zien. Ook zijn “slechte kant” komt in beeld, zei hij, zoals het verwaarlozen van zijn moeder in campagnetijd, vlak voor ze plotseling zou overlijden. “Ik was altijd maar bezig met dat politieke project''.

Dat de partij de film zo warm omhelst is opmerkelijk, want de afgelopen weken hield GroenLinks zich juist afzijdig in de discussie. De publieke omroep kreeg hevige kritiek te verduren, omdat de film ‘Jesse’ niet onafhankelijk zou zijn. Maker Joey Boink maakte in campagnetijd dagelijks reclamefilmpjes voor GroenLinks, en werkte tegelijkertijd aan een documentaire’ voor omroep BNN/Vara. De omroep zag af van uitzending.

Tijdens de commotie benadrukte de partij dat GroenLinks geen enkele bemoeienis heeft gehad met de inhoud, en dat de verspreiding van de film een zaak is van de producent.

Flinke publiciteit GroenLinks kwam voor een dilemma te staan toen de producent, Doxy Films, vorige week besloot groot uit te pakken met een lancering in Carré en in filmhuizen in het land. Doxy moet alsnog zijn kosten zien terug te verdienen, nu BNN/Vara de auteursrechten heeft teruggeven. De film komt ook in filmhuizen in het land. Voor GroenLinks zit aan die grote lancering wel een publicitair risico: anders dan bij de meet-ups, die gratis waren, moeten belangstellenden dit keer flink betalen. In Carré kost een kaartje 19 euro, exclusief reserveringskosten. Online kijken via Blendle kost 4,99 euro. “Een heel tof medium”, prees Jesse Klaver dat aan. Nu de producent zo uitpakt, heeft GroenLinks ook alle registers opengetrokken. Jesse Klaver trok de afgelopen dagen in de voorpubliciteit samen op met regisseur Joey Boink. Over de verwevenheid tussen partij en film waren ze openhartig. Klaver noemde Boink bij ‘Jinek’ weer, net als eerder, ‘onderdeel van ons team’. En regisseur Boink zei volmondig: “Ja, ik was onderdeel van de campagne”. Hij zegt dat de film vooral kritisch is over de ‘show van Jesse’, die van GroenLinks de grootste partij wilde maken. Onder de achterban is de belangstelling groot. Een filmhuis in GroenLinks-bolwerk Wageningen meldt dat er extra voorstellingen komen. Of Carré ook zo vol stroomt met jongeren als poptempel Afas Live in verkiezingstijd, zal morgen blijken. Lees ook: Documentairemaker Joey Boink over zijn Jesse Klaver-docu: 'Ik heb een integere film gemaakt'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.