GroenLinks moet plotseling op zoek naar veel wethouders

Amsterdam en Rotterdam waren de twee gemeenten waar de landelijke politiek de pijlen vooral op richtte, zo gaf een campagnestrateeg van een van de regeringspartijen gisteren nog toe. Als dat het belangrijkste was, kan vooral GroenLinks tevreden zijn: de grootste in Amsterdam, Arnhem, Utrecht, verdubbeling in Rotterdam.

In Amsterdam en Utrecht behoort een puur links college tot de mogelijkheden

De jongensachtige bravoure waarmee de 31-jarige Jesse Klaver drie jaar geleden partijleider werd van de partij die vroeger nog tot ‘klein links’ gerekend werd, heeft gisteren bewezen een gevoelige snaar te raken. Klaver wist van alle concurrerende partijen zetels af te snoepen – van PvdA, dat nog altijd te lijden heeft onder het imago een regentenpartij te zijn, van SP en D66. Die laatste partij leek vooral te worden afgestraft voor zijn daden als coalitiepartij in menig Nederlandse gemeente.

GroenLinks kan sinds de verkiezingen van gisteren met meer recht claimen de vaandeldrager van linkse politiek in Nederland te zijn. Met deze uitslag kan GroenLinks zich in één klap rekenen tot het establishment en bewees dat het electoraal zo’n slechte zet nog niet was om bij de landelijke coalitie-onderhandelingen vorig jaar weg te lopen. GroenLinks zal als een haas op zoek moeten naar wethouders.

Electorale lek Voor de PvdA zal daarbij, als er al een uitnodiging komt, in vrijwel alle gemeenten niet meer dan een zeer bescheiden rol zijn weggelegd. Het electorale lek is bij de sociaal-democraten bepaald nog niet boven. 2014 waren al teleurstellende verkiezingen, 2017 was een enorme klap en gisteren verliep niet veel beter. De kiezer lijkt het vooral het Haagse establishment niet te vergeven als die in coalities compromissen heeft moeten sluiten In twaalf steden, waaronder Amsterdam en Utrecht zal GroenLinks het initiatief kunnen nemen in de onderhandelingen voor een nieuw college. In die beide steden behoort, puur afgaand op de mogelijk uiteindelijk te behalen zetels, ook een puur links college tot de reële mogelijkheden. Van de nieuwkomers in de Amsterdamse en Utrechtse gemeentepolitiek zou Denk dan in aanmerking kunnen komen om mee te doen aan die onderhandelingen. De kiezer lijkt het vooral het Haagse establishment niet te vergeven als die in coalities compromissen heeft moeten sluiten. Waar D66 flinke tikken kreeg, was het opvallend dat lokale partijen veel minder hard leken te worden gestraft voor collegedeelname. In Emmen bijvoorbeeld werd Wakker Emmen in 2014 glorieus de grootste partij. Dat had veel te maken met het plaatselijke verzet tegen windmolens. Hoewel die er met medewerking van Wakker Emmen tóch komen, blijft de partij met afstand de grootste. Ook in Enschede wist Burgerbelangen zijn koppositie vast te houden.