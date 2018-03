GroenLinks is de nieuwe vaandeldrager van de linkse politiek

Amsterdam en Rotterdam waren de twee gemeenten waar de landelijke politiek de pijlen vooral op richtte, zo gaf een campagnestrateeg van een van de regeringspartijen woensdagavond nog toe. Als dat het belangrijkste zou zijn, kan vooral GroenLinks tevreden zijn: de grootste in Amsterdam en Utrecht, een verdubbeling in Rotterdam. Het is echter niet de belangrijkste trend in de raadverkiezingen. De kiezer koos, nog sterker dan in 2014, voor de lokale partij.

Enschede bleek in de exitpoll van de NOS gisteravond exemplarisch voor die trend. De lokale partij Burgerbelangen, al vertegenwoordigd in het college van Enschede, leek in die stad de grootste partij te worden in plaats van D66. Die partij incasseerde klap op klap na de droomuitslag van de raadsverkiezingen in 2014.

Gemeentepolitiek wordt meer en meer ook echt lokale politiek. Die trend uit 2014 werd woensdag versterkt. Tegelijk neemt het aantal partijen in veel gemeenteraden weer toe en krijgen de grote uitdagers van het politieke midden in Den Haag, de PVV, Forum voor Democratie van Democratie en Denk vaste grond onder hun voeten in verschillende lokale parlementen.

Forum voor Democratie deed alleen in Amsterdam mee en leek daar gisteravond af te stevenen op twee zetels. De derde uitdager, Denk, deed het in de hoofdstad, maar ook in andere grotere gemeenten, beduidend beter.

Het beeld voor de PVV is gemengd. De partij zal voor het eerst in veel gemeenteraden zetels bezetten, maar de partij van Geert Wilders haalt veel minder stemmen in de gemeenten waar mee werd gedaan dan bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Dat kan te maken hebben met de aanwezigheid van lokale partijen, toch zal Wilders op meer gehoopt en wellicht gerekend hebben.

Bescheiden rol voor PvdA

In Amsterdam, maar ook in Utrecht zal GroenLinks het initiatief kunnen nemen in de onderhandelingen voor een nieuw college. In beide steden behoort, puur afgaand op de mogelijk uiteindelijk te behalen zetels, ook een puur links college tot de reële mogelijkheden. Van de nieuwkomers in de Amsterdamse en Utrechtse gemeentepolitiek zou Denk dan in aanmerking kunnen komen om mee te doen aan die onderhandelingen.

Voor de PvdA zal daarbij, als er al een uitnodiging komt, in vrijwel alle gemeenten niet meer dan een zeer bescheiden rol zijn weggelegd. Het electorale lek is bij de sociaal-democraten bepaald nog niet boven. 2014 waren al teleurstellende verkiezingen, 2017 was een enorme klap, en de uitslagen van woensdag waren niet veel beter.

Voor de coalitie in Den Haag waren de raadsverkiezingen geen aanwijzing voor massale steun voor hun samenwerking, maar ook niet van het tegendeel. Daarvoor was de invloed van lokale partijen te groot en was het beeld van de eigen uitslagen van de vier partijen te wisselend. ­Alleen D66, de enige vooruitstrevende partij in de coalitie (zoals partijleider Alexander Pechtold het in reclamespotjes stelde), moet nadrukkelijk wonden zijn likken.

