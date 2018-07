Groenewegen wint tweede etappe op rij: Beetje sturen, beetje vechten

"Een beetje sturen, een beetje vechten'', zo omschreef Groenwegen de laatste honderden meters van de achtste etappe waarin hij ditmaal het wiel van de Duitser André Greipel had gekozen.

"De ploeg heeft me perfect gebracht. Ik zat in het wiel van Greipel. Dat was een goede keuze. Toen die in aanraking kwam met Gaviria ben ik eromheen gereden.'' En zo bereikte de sprinter van LottoNL opnieuw overtuigend als eerste de streep. "Ik ben trots op mijn ploeg en op mezelf.''

Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint Dylan Groenewegen

Groenewegen was nota bene Timo Roosen onderweg verloren. De vaste gangmaker was betrokken bij een valpartij en raakte achterop. Nu waren het de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Grøndahl Jansen die het langst in zijn buurt bleven. "Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint'', aldus Groenewegen.

Netherlands' Dylan Groenewegen celebrates on the podium after winning the eighth stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race between Dreux and Amiens, northern France, on July 14, 2018. / AFP PHOTO / Jeff PACHOUD © AFP

Grøndahl Jansen was al niet meer verrast door het succes van zijn ploeggenoot. ,,Nee, dat ben ik niet meer. Ook al was het een tegenvaller dat Timo er niet meer bij was. Maar het was een heel andere sprint dan gisteren toen hij vanuit een afdaling met een veel hogere snelheid van achteruit kwam. Dat was in die situatie een voordeel.''