Groenewegen wint slotrit in Parijs, Froome pakt vierde Tourzege

Froome deed dat eerder in 2013, 2015 en 2016. Wint hij volgend jaar opnieuw, dan komt de renner van Team Sky op gelijke hoogte met recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

Nieuwe succes

Groenewegen werd de eerste Nederlander die een massasprint in de Tour won sinds Jeroen Blijlevens in 1998. Een week geleden zorgde Bauke Mollema voor het eerste Nederlandse succes in de Tour. Groenewegen werd eerder deze Tour een keer tweede achter Marcel Kittel, de Duitser die na een val moest opgeven.

De 24-jarige Amsterdammer had in de slotkilometer, net als vrijwel alle andere sprinters, geen ploeggenoten meer om zich heen. Eenmaal uit de laatste bocht zette hij op 300 meter zelf de sprint in. Greipel, Boassan Hagen, de Fransman Nacer Bouhanni en de Noor Alexander Kristoff, geen van de topsprinters kwam er nog langs. Groenewegen zorgde zo ook voor de tweede ritzege voor team LottoNL-Jumbo na de Sloveen Primoz Roglic.