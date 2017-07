Groenewegen: schlemiel in de Tour, held in Parijs

Met grote passen sprintte Groenewegen het kanariegele mobiele erepodium op dat midden op Frankrijks meest beroemdste en luxueuze straat stond geparkeerd. Een 24-jarige Amsterdamse branieschopper met een arrogante blik tuurde de lange Parijse avenue af. Dit had hij toch maar even geklikt, leek hij te willen zeggen aan de tienduizenden die gisteren een dikke erehaag vormde voor de Touracteurs.

Verrassend was zijn zege, de grootste in zijn pas korte loopbaan, zeker niet. Het was een kwestie van eenvoudige reductie. Met Sagan, Cavendish en Kittel ondertussen thuis en Greipel en Kristoff in een vormcrisis, was Groenewegen de enige overgebleven sprinter van het gilde. Maar ja, dan moet je het wel nog even doen.

Pijnpunt Groenewegen werd dit keer prima op de rails gezet door zijn ploeggenoten van Lotto-Jumbo. Dat bleek meer dan eens een pijnpunt in deze ronde. Maar ook de sprinter ging in de vlakke etappes zelf regelmatig de mist in. Hij is hongerig als een wolf maar mist de ervaring van de alfa-sprinters waarmee hij zich graag vergelijkt. "De sprint leek een eeuwigheid te duren." Dylan Groenewegen Zijn ergernis, mede gevoed door zijn onervarenheid, kwam na afloop bovendrijven. "Ik heb veel commentaar gehad deze Tour. Dat ik er niets van kon. Ik heb nu laten zien hoe het wel moet. Mijn benen hebben gesproken." Daar kon de wereld het mee doen. Hij had iedereen die hem op enig moment had bekritiseerd, subiet de mond gesnoerd. Ook dat is Groenewegen. Zijn eerzucht en drang tot het hoogst haalbare spoten deze Tour de France uit al zijn poriën. Als er iemand door het vuur gaat dan is het Dylan wel, typeerde zijn ploegleider Nico Verhoeven de dadendrang van de jonge sprinter.

Risico's Vandaag lukte het hem alsnog. Op de Champs-Élysées. "Dit is een hele mooie dag." Hij zocht naar woorden nadat hij op de geel-zwarte provisorische middengeleider op straat was gaan zitten. Toeval of niet, het matchte met zijn geel-zwarte ploeguitmonstering. "Ongelofelijk." Voor een sprint moet je risico's durven nemen. Dat was wat de Nederlander dit keer dus deed, legde hij na afloop uit. Met driehonderd meter te gaan, zette hij zich op kop. Het leek op zelfmoord in Parijs. Bijna dan, grijnsde de Amsterdammer. "De sprint leek een eeuwigheid te duren." Maar niemand kwam nog over zijn imposante krachtsexplosie heen. Groenewegen wordt gehuldigd voor zijn overwinning op de Champs-Élysées © Photo News Groenewegen schaart zich met zijn etappezege in Parijs tussen een heel kort lijstje met Nederlandse topsprinters. "Nee, ik ben zeker niet te vroeg aangegaan", deed Groenewegen na afloop zijn verhaal. "Dit had ik veel eerder moeten doen deze Tour", luidde zijn zelfkritiek. De jury had overigens zijn schouderduw in de laatste bocht niet bestraft. Groenewegen was zelf zo sportief erover te beginnen maar klaarblijkelijk werd het vergrijp hem niet aangerekend, of te licht bevonden. Groenewegen schaart zich met zijn etappezege in Parijs tussen een heel kort lijstje met Nederlandse topsprinters. In 1976 was het Gerben Karsten die op de Champs-Élysées won, een jaar nadat de avenue tot nieuwe Touraankomst was gepromoveerd. Twee jaar later greep Gerrie Knetemann er de zege en in 1988 Jean-Paul van Poppel. In Parijs weten ze hoe ze helden vereren. Groenewegen mag zich sinds vandaag een van hen noemen. Lees ook: Het paralelle universum van Tourwinnaar Chris Froome Lees ook: Winnen in de Tour heeft een prijs

