Groene smoothie (Voor mijn part noemt u het green happiness)

Ik kom er steeds meer achter dat wij consumenten gewoon graag beduveld willen worden. Zwendel en oplichting is schering en inslag, en dat weten we ook heus wel, maar toch laten we ons keer op keer inpakken. We worden niet twintig jaar jonger van dagcrème met groene thee-extract, en toch smeren we het op onze wangen. Er zit geen druppel honing en geen splinter walnoot in ‘Optimel Griekse stijl drink-yoghurt honing-walnoot-smaak’, maar al winnen ze daarmee de belachelijkheidsprijs van Foodwatch, kennelijk lusten wij er wel pap van. En wat doen we als we na twaalf weken boeklezen toch echt geen killerbody hebben gekregen? Dan kopen we ijzerenheinig het vervolgboek.

Grinnikend over dit kennelijk zo typische menselijk tekort ging ik maar eens boodschappen doen. In de verantwoorde supermarkt stuitte ik op een aanbieding van Smoothie Mix voor 2,75 euro, bestaande uit drie lagen plastic met daarin vooral spinazie en wat boerenkool (maar ‘curly kale’ klinkt hipper) plus lupinemeel. Geen idee waar dat laatste voor dient, ik ken het alleen als basisingrediënt voor vleeslapjes-lookalikes. En van de beeldige bloemen natuurlijk. Voor dat bedrag zou je feitelijk ook een pond spinazie en een stronk boerenkool kunnen kopen, ware het niet dat je er dan nog niet bent, want volgens het ernaast hangende instructiebord moet je er zelf nog kokoswater (verkrijgbaar vanaf 1,59 euro per pak, maar je hebt ze ook van 4,49 euro) en een mango (1,99 euro) aan toevoegen. Een dure slok op een borrel, maar dan heeft u wel een superhealthy detox.

Alleen, detoxen bestaat helemaal niet. Dat wist u al, toch? Je kunt je lichaam immers helemaal niet schoonspoelen, en ontgiften staat keurig in de functieomschrijving van onze lever en nieren, dus dat is al prima geregeld. Maar ja, wie op een peperdure yoga-sapkuurweek gaat, komt er steevast opgeruimd van terug, dus wie ben ik om te oordelen?

Weet u wat: u moet het allemaal lekker zelf weten. Op alle fronten. En een groen sapje kan hartstikke lekker zijn. Voor mijn part noemt u het zelfs een glaasje green happiness.

Zelf maken? Nodig voor 2 glazen: - 1 grote hand spinazie - 1 hand boerenkool - 2 appels - 1 banaan - 1 limoen - stukje verse gemberwortel Pers de appels en de limoen uit in de sapcentrifuge. Zelf doe ik de limoen trouwens met de citruspers, dat werkt beter. Giet samen in de blender. Voeg spinazie, boerenkool en stukken banaan toe. Rasp er wat verse gember boven. Maal alles fijn. Giet in glazen en drink vooral langzaam kauwend op. Niet van dat klok-klok-klok, want dan krijgt u volgens de nieuwste inzichten alleen de suikers binnen en raakt uw lichaam niet gevoed. Kees van Kooten zei het al lang geleden: “Goed kauwen, zodat het gelijkmatig in je bloed komp.” Overigens heeft de oplettende lezer gesignaleerd dat ik voor dit ultrasimpele recept drie verschillende apparaten heb gebruikt, die natuurlijk ook allemaal weer moeten worden afgewassen, wat doorgaans een hels karwei is. Maar je moet wat overhebben voor je gezondheid.

Uit een bakje GreenSpecialties Smoothie Mix Bladgroente 100 g (60% spinazie, 20% curly kale, 20% mizuna) en lupinemeel 25 g

